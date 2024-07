Ivan Rakitić novi je igrač Hajduka, tako barem tvrdi poznati nogometni insajder Fabrizio Romano iako nema službene potvrde kluba.

Je li bivši Vatreni potpisao ugovor za Bile na dvije godine?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok se čeka službena potvrda s Poljuda, sa splitske rive - topla dobrodošlica za novog hajdukovca Ivana. Ovog puta - riječ je o Rakitiću, ne Perišiću.

''Fala bogu da će doć, di će doć ako neće ode kod nas.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan Rakitić raskinuo je ugovor s Al Shababom, klubom iz Saudijske Arabije, a s bijelima je potpisao ugovor na dvije godine. Prvi je to objavio nogometni insajder Fabrizio Romano. U sjajnoj karijeri legendarni veznjak nastupao je za Basel, Schalke, Barcelonu i Sevillu. S reprezentacijom je osvojio srebro u Rusiji. U 36-oj godini stiže u Hajduk - šesti klub u bogatoj karijeri.

Bivši vratar Hajduka Vladimir Balić tvrdi: ''Za nas je to sve privilegija, sad sam se naježio. Ja bi se sad skinuo i trčao s Rakitićem, ako treba. Svi oni vole Hajduk, i svi oni pored Barcelone, Reala, kako kaže Bokšić, igrao sam za Hajduk i još neke klubove.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Puno stvari je lomilo tu situaciju'

Zato ni novac nije problem, navodno je pristao na puno manju plaću od 600 tisuća eura na godinu - jer sa Splitom i Hajdukom iznimno je povezan. U Saudijskoj Arabiji imao je navodno godišnje 15 milijuna eura. Nova garnitura splitskog kluba odigrala je ključnu ulogu u važnom transferu.

''Nije to sredio neki tamo Pero, Rakitić ima veliku poveznicu sa Splitom, kumstvo, Nikola Kalinić, tu ima puno stvari koje su lomili tu situaciju, sigurno da je netko drugi bio u ulozi sportskog direktora, naš ''mister football'', Rakitić bi došao znate kad - nikad'', zaključio je Balić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Bio je tamo šest mjeseci očito mu nije baš leglo, kao i Mandžukić koji je bio u tom podneblju, ja vjerujem da je on sebi zaradio za tri života. Sad je procjenio da želi ostaviti neki trag, ako on nešto napravi s Hajdukom, on će tamo biti bog, postati besmrtan'', tvrdi stručnjak za sport Marin Galić.

Rakitić, kao i Perišić u Hajduku, a Luka Modrić, iako su modri itekako lobirali i navijali, potpisao je ugovor na još jednu godinu u Real Madridu. No možda smiraj karijere dočeka upravo u Dinamu, a to bi onda bio derbi svih derbija. Domaća nogometna liga prepuna je iskusnih legendi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Sada kad imate 35, 36, to su nove 30-te, oni postaju zanimljivi, dosli su u tu fazu kad novac nije problem, a u posljednjih nekoliko godina imamo dosta veliku medijsku pompu oko HNL-a - jako je važno da tu ostane neizvjesnost'', zaključio je Galić.

Wikipedija je već navela Hajduk kao novi klub Ivana Rakitića, a s obzirom na to da se nagađa i o dolasku Edina Džeke - u Hajduku dobro znaju što je neizvjesnost. Čeka se slijetanje Rakete u Split.