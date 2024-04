U Hrvatskoj su u srijedu održani parlamentarni izbori na kojima su građani birali 11. saziv Hrvatskog sabora. Birališta su otvorena danas u 7 sati, a zatvorena u 19 sati. Gosti u RTL-ovom studiju bili su RTL-ovi politički komentatori Krešimir Macan i Mate Mijić te fra Vladimir Vidović, ravnatelj Doma sv. Antun i voditelj Pučke kuhinje na Svetom Duhu.

Kako su crkve danas radile?

Fra Vidović: "Zanimljivo pitanje. Danas je radni dan, tako da nismo imali nedjeljni raspored svetih misa. Misa u 7 i 19 sati. Konkretno, ispovijedao sam prvopričesnike prije dolaska ovdje. Svejedno ima posla."

Puno je problema koje čujete u pučkoj kuhinji. Jesu li se političari u kampanji dotakli ključnih problema?

"Ja sam po jednoj od svojih službi u kontaktu s ljudima. Moram reći da vidim veliku odbojnost prema političarima među ljudima koji dolaze u pučku kuhinju. To je nešto nevjerojatno. Imao sam iskustvo dolaska, pučka kuhinja otvorena je za sve ljude. Određeni političari, kada predstavljaju institucije dođu u pučku kuhinju. Reakcije su redovito negativne. Hvala Bogu, ove godine nismo imali upita za dolaskom predstavnika različitih stranaka što mi je drago. Mislim da im nije mjesto tamo. Pogotovo ne u predizbornoj kampanji, pogotovo zbog reakcija ljudi koji dolaze. Oni su na rubu egzistencije, na rubu siromaštva, kada govorimo o korisnicima pučke kuhinje. U političarima vide uzrok svojih životnih, egzistencijalnih problema, ali i rješenje tih problema. Samo politike koje će biti socijalno osviještene, usmjerene na čovjeka, mogu promijeniti stanje u našem društvu."

Kada ih iskritiziraju, vraćaju li se političari?

Fra Vidović: "Dođu, evidentno su naviknuti na takav govor i izražavanje. S druge strane, vidim i odmak od realne strane situacije, primjerice konkretnog čovjeka koji je u potrebi. Volio bih da političari, upućujem javni poziv budućem sazivu Hrvatskog sabora upućujem da dođu volontirati u pučku kuhinju, da jedno vrijeme provedu s ljudima koji su se našli na rubu egzistencije, da osluškuju probleme s kojima se ljudi susreću. Mislim da će im se pogled promijeniti."

Koliko se Crkva uplitala u izbore?

Mijić: "Bio sam ujutro na misi. Nitko mi nije davao upute ni za što. To je mit da svaki svećenik govori ljudima za koga treba glasati. Crkva je važan društveni i politički akter. Mi vjernici smo birači i svoju vjeru živimo na biračkom mjestu. Ono što crkveni oci govore se odražava na naše preferencije. Da vas netko, osim incidentnih situacija koji su rijetke, nikad nisam doživio, a nisam ni mlad što se vidi po kosi.

Fra Vidović: "Identično mišljenje dijelim. Političkim porukama s oltara nije mjesto. Nisam ih primijetio, u ovoj kampanji kao što je znalo biti tijekom povijesti. Mi propovijedamo evanđelje Isusa Krista. Crkva jest društveni čimbenik, ne bih se mogao složiti s tezom da je vjera privatna stvar. Ona ima odraza i na društveno-političku sferu. Svećenici i Katolička crkva ne smiju i po mom mišljenju, nije dobro da daje poruke za koga glasati. Osobno to ne preferiram i to nikada ne bih učinio. Uvažavam vrijednosti sustava osoba koje dolaze i shvaćam da imaju svoj način razmišljanja i to je dobro."