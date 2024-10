Filipinci postaju sve traženiji radnici u Hrvatskoj: Postoji razlog zašto se dobro uklapaju

Dok se demografske mjere bruse, raste potražnja za stranim radnicima, pa i onih s Filipina. Trenutačno ih u Hrvatskoj radi oko 12 tisuća. Prelaze više od 10 tisuća kilometara kako bi došli živjeti u državu koja im nudi minimalnu plaću - no za njih je to ogromna razlika jer bi doma u prosjeku zaradili tek 200 do 300 eura.

Filipinci su posebno poželjni radnici u Hrvatskoj zbog mentaliteta, ali i zbog toga što im je engleski jedan od službenih jezika i dominantno su rimokatolici - pa se uspješnije integriraju. Sutra se stoga potpisuje i memorandum o suradnji u području tržišta rada između Ministarstava rada Hrvatske i Filipina koji će olakšati pravni proces za njihov budući dolazak u našu zemlju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko su oni zadovoljni radom u Hrvatskoj i kako se snalaze u našoj zemlji, provjerili smo s počasnim generalnim konzulom Republike Filipini u Hrvatskoj Davorom Štern.

Zamijenili domaću radnu snagu

Koliko Filipinaca godišnje dolazi u Hrvatsku? Kako ide te brojke kroz zadnjih 20 godina?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije 27 godina kada sam ja dobio počasno mjesto konzula za Hrvatsku bilo je svega 17 Filipinaca u Hrvatskoj. Od onda su ti brojevi rasli, od prije tri godine taj broj je počeo rasti upravo zato što su naši ljudi odlazili, ispraznila su se radna mjesta gdje su Filipince se mogli dobro uklopiti. Danas imamo jedno 12 tisuća Filipinaca na radu u Hrvatskoj. To je službena brojka ali ima i siva zona pa ta brojka može narasti i na 17 tisuća u sezoni."

Koliko se dobro uklapaju u Hrvatsko društvo? Koliko je sličan mentalitet?

"Upravo radi mentaliteta se jako dobro uklapaju u hrvatsko društvo, ima slučajeva da se baš traži da dođu Filipinci, oni su specijalizirani baš u sektoru koji je nama najviše bitan, a to je turizam i ugostiteljstvo. Veliki broj njih dolazi iz Abu Dhabija, Katara gdje su radili vrhunski svjetskim hotelima tako da su oni vrlo kvalificirani za taj rad."

Osim toga, Filipinci su kršćani, koliko je to važno za integraciju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je to bitno, ne radi vjere, nego su oni sebe našli u nekom okruženju. U crkvi sv. Blaža svake nedjelje se vrši misa na engleskom samo za njih. Možete vidjeti pred crkvom veliki broj Filipinaca koji idu u crkvu. Prihvaćeni su ovdje kao nama bliski ljudi, makar oni dolaze iz neke udaljenosti koja je za nas teško pojmljiva. Moramo imati na umu koliko je teško seliti se iz stana u stan, a koliko je tek teško ostaviti obitelj na Filipinama i doći ovdje. Odnos poslodavaca prema njima je jako dobar, nema nikakvih primjedbi i oni nemaju nikakvih primjedbi na poslodavce. Skoro je idealna situacija."

POGLEDAJTE VIDEO: Filipinci s 800 eura žive svoj san: Hrvatska im je zemlja po mjeri. Mala zemlja za male ljude, a ne za velike Hrvate