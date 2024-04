Ispred 400 službenih biračkih mjesta u Hrvatskoj, birače će sutra dočekati i posebno označena kutija u kojoj će se prikupljati glasovi za izlazne ankete. Drugim riječima, više od 20 tisuća birača na izlasku s glasačkog mjesta imat će priliku još jednom u diskreciji zaokružiti svoj izbor na dodatnom listiću. Osiguran je potpuno reprezentativan uzorak u svakoj od deset izbornih jedinica u Hrvatskoj.

Rezultate izlaznih anketa koje su u praksi bile najbliže konačnom rezultatu, RTL će prvi objaviti točno u 19 sati u posebnoj izbornoj emisiji.

Anketa je anonimna

"Anketar zaustavi osobu, zamoli da ispuni listić koji je vrlo sličan listiću na biračkom mjestu, na sljedećoj strani je kratka demografija te ispitanik ubacuje svoj listić u našu biračku kutiju. Anketa je anonimna, dakle ispitanik ne ostavlja nikakve svoje osobne podatke”, pojasnila je Ana Švigir Kolar, voditeljica terenskog dijela istraživanja u agenciji Ipsos.

"Nama je potrebno oko tisuću suradnika taj dan da bismo mogli provesti izlazne ankete. Radi se na 400 biračkih mjesta, dva anketara na biračkom mjestu, plus koordinatori, plus kontrolori, tako da mi moramo anketarsku mrežu praktički dignuti na kapacitet od 1000 suradnika, što je i za istraživački proces izuzetno zahtjevna operacija. To je definitivno najzahtjevniji istraživački projekt koji se provodi u Hrvatskoj”, kazao je Ante Šalinović, direktor medijskih istraživanja u agenciji Ipsos.

