PUNA PRIMJENA ZA 2 GODINE / EU parlament usvojio prvi Akt o umjetnoj inteligenciji! Cilj? Zaštititi ljudska prava i demokraciju

Umjetna inteligencija mijenja život kakav poznajemo. Njezina korist vidljiva je od prometa pa do zdravstva. Pomagat će, primjerice, u sigurnosnim provjerama tijekom Olimpijskih igara u Parizu. No, može se i zloupotrebljavati što se novim aktom pokušava spriječiti. Zabranit će se i ograničiti korištenje umjetne inteligencije za niz praksi za koje se smatra da nisu etične ili krše temeljna ljudska prava, poput neovlaštenog prikupljanja podataka o građanima. Akt određuje četiri kategorije rizika - što je veći rizik za građane, stroža su pravila korištenja umjetne inteligencije. Novim pravilima zabranjeni su, primjerice, sustavi za biometrijsku kategorizaciju temeljeni na osjetljivim karakteristikama i nezakonito prikupljanje prikaza lica s interneta ili s nadzornih snimaka radi stvaranja baza podataka za prepoznavanje. No postoji iznimka. Više pogledajte u prilogu Ide Hamer