'NITKO NE REAGIRA' / Estetski kirurg o mračnoj strani ilegalnih tretmana: 'Pseudodoktori iz Srbije pacijente šibaju smećem'

Što je ideal ljepote i kako do njega? Na društvenim mrežama sve izgleda savršeno, a mnogi za estetske zahvate dižu i kredite. No buja i ilegalno tržište u kojem se za par stotina eura nude materijali koji u Hrvatskoj nemaju dozvolu. Više o toj temi naša reporterka Petra Mlačić Vučemilović Jurić razgovarala je s estetski kirurgom Miroslavom Kinčlom. 'Jedan dio pacijenata odlazi u Srbiju zato što je tamo jeftinije. Drugi dio završavaju u stanovima gdje dolaze raznorazni pseudodoktori ili pseudosestre iz Srbije i šibaju silikone, biopolimere, smeća. A onda mi to operiramo', poručio je Kinčl. Ostatak razgovara pogledajte u videu