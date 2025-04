Emotivno Rimu, hrvatski svećenik komentirao odnos pape i nevjernika: 'Nekad smo se pitali'

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić uživo se javila večeras iz Rima. Navela je kako rijeke vjernika strpljivo čekaju u redu kako bi se pomolili pred grobom pape Franje koji je u bazilici Svete Marije Velike.

Bazilika će u nedjelju biti otvorena do 22 sata, no vjernici mogu proći kontrolu do 21 sat kada će se zatvoriti pristup bazilici.

Razgovarala je u Rimu sa hrvatskim svećenikom na studiju u Rimu vlč. Markom Domiterom koji je rekao: "Mnogi žele posjetiti njegov grob. Jučer je bila velika gužva, a danas tijekom čitavog dana dolaze na papin grob da bi se pomolili za njega i na njemu. Kardinal je rekao: 'Često ste molili da molite za mene, a sada molite za nas, Crkvu.' Papa je često molio Majci Božjoj prije svakog putovanja, vjerujem da mu je drago što njegovi zemni ostaci, njegovo tijelo, počivaju u blizini ikone Majke Božje koja se zove Spas Rimskog puka."

Na pitanje, koji je bio najemotivniji trenutak u subotu, za vrijeme posljednjeg ispraćaja pape, istaknuo je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada su iznijeli lijes pred Bazilikom svetog Petra, zapljeskali su i pozdravili papu. Možda bih istaknuo da je kardinal Re lijepo napravio presjek papinog pontifikata, ključne riječi i dokumente, vrlo značajne za pontifikat pape, migrante i siromašne, te riječi radost i milosrđe koje su obilježile njegov pontifikat. Na kraju, posljednja riječ propovijedi bila je 0speranza0 (nada) – to je Franjo htio pobuditi u svim ljudima. Franjo se oduševio Isusom i u Isusu je vidio nadu za svakog čovjeka, za čitav svijet. To je htio svojim pontifikatom prenijeti svakom čovjeku, pa i onima koji nisu vjernici."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo su nevjernici imali posebno mjesto na sprovodu.

Vlč. Domiter je i to komentirao: "Papa nas je često znao iznenaditi, oduševiti. Nekad smo se pitali zašto, ali svaku papinu gestu možemo tumačiti u svjetlu Evanđelja koje je htio navijestiti, donijeti Isusa svakome. Možda je nama nekad bio neobičan, ali želio je prenijeti radost koju čovjek može osjetiti kada upozna Isusa."

Tekst se nastavlja ispod oglasa