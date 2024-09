Imamo ekskluzivne snimke: Pogledajte pakao s kojim su se borili vatrogasci

Oko podneva izbio je požar na tavanskom spremištu zgrade na zagrebačkom Črnomercu. A ondje su bila drva, boje, lakovi i razrjeđivači. Jedan vatrogasac lakše je ozlijeđen i nakon obrade u bolnici, pušten je kući. Dok je trajala borba s vatrom, crjepovi su oštetili nekoliko automobila. Točan uzrok požara se utvrđuje a vatra je progutala gotovo cijeli krov zgrade. Policija je zatvorila ulicu za prolaz, a cijela drama uznemirila je stanare i prolaznike.

Razgovarali smo sa zapovjednikom smjene JVP Zagreb Igorom Župančićem koji mu je otkrio detalje današnjeg dramatičnog dana.

Najprije nam recite na što bi ljude trebalo upozoriti kod ovakvih tavanskih prostorija? Što može pokrenuti požar?

"Prvo je veliki problem kada se u tavanskom prostorima odlažu različite stvari. I onda tavan služi poput ostava koje su inače najčešće u podrumima. Ta količina gorivih tvari može vrlo lako gorjeti, a uzroci požara, iako mi vatrogasci ne volimo puno o tome pričati jer to je zapravo stvar policije, ali možemo tražiti uzroke u nekakvom, možda potencijalno kratkom spoju, neispravno izvedenoj instalaciji. Ali sama činjenica da su tamo razne količine svega - od kartonske ambalaže, odjeće, obuće koju ne nosimo, pa do krutina i određenih predmeta koji su lako goriva - vrlo lako može doći do požara."

Kada ulazite unutra, jer požar se gasi iznutra i izvana, ali iznutra je ono krucijalno. Ulazite i prostorija gori. Što je tu najveći rizik? Što je najveći izazov?

"Nažalost, vatrogasci kada se suočavaju s požarima unutar objekta, uvijek moramo doći u neposrednu zonu, u prostoriju u kojoj je požar. Vrlo često prolazimo kroz više katova, više etaža, kroz duže prostore ispunjene dimom. Slaba je vidljivost. A ovaj danas požar je bio takav. Da dođete u kontakt s vatrom, s tim volumenom da biste uspjeli onda s određenim količinom sredstva za gašenje ugasiti. Tu je čovjek, naravno, izložen i opasnostima koje prijete od plamena, topline i to je dosta zahtjevan i dosta naporan posao."

Ali nije još uvijek nije gotova priča, vezana za današnji požar. Dok je očevid trajao, policija nije dala da se krov zatvori, jer ako padne veća kiša tavanska deka nije armirana. Sve bi se moglo urušiti. Tako da kod ovakvih situacija nije gotovo kad je požar ugašen. Još može biti potencijalnih problema i velike imovinske štete.

