Dunav i dalje prijeti Mađarskoj, ali ljudi sjede uz rijeku i uživaju: 'To im je atrakcija, a ne opasnost'

I dalje traju pripreme za vodnei val koji se kreće prema Hrvatskoj, a opasnost prijeti i Mađarskoj. Najviša razina Dunava u Budimpešti zabilježena je sinoć. Iznosio je 830 centimetara i od tada vodostaj pada. To je i dalje 60 centimetara niže od rekordne poplave 2013. Duž linije od 755 kilometara uz rijeke Dunav postavljeno je milijun i osamsto tisuća vreća s pijeskom. Ljudskih žrtava nema. Odsječeno je mjesto Kilimaroš sjeverno od Budimpešte koje i inače često plavi.

Reporterka Ana Mlinarić javila se iz Budimpešte s najnovijim informacijama:

"Puno je mjesta u gradu ograničeno policijskom trakom, no građani to ne poštuju. Sjede uz Dunav i uživaju. Tako da sudeći po njima, rijeka je zapravo atrakcija, a ne opasnost.

Voda je došla do samog mađarskog parlamenta. On se brani s nekoliko redova pijeska. Zapravo, obrana duž cijeloga grada podignuta je na devet metara jer je to rekordna visina iz 2013. i mislim da najbolje dočarava kakva je situacija to što nam danas ni u jednom trenutku nisu trebale gumene čizme.

Ne funkcionira sve kao i inače, ima određeni broj tramvajskih linija koje su obustavljene, zatvorena je jedna stanica budimpeštanskog metroa i izdano je posebno upozorenje građana da pripaze s vodom. Veće količine klora ovih dana stavljaju se u vodu jer se Mađarska pitkom vodom snabdijeva upravo iz Dunava", izvještava Mlinarić te dodaje da premda su podaci dobri, i iako slika samoga grada nije dramatična, ipak nitko se prerano ne veseli.

"Postoji jedna specifičnost ovogodišnjih poplava, što je različito od 2013. a to je da voda ovoga puta vrlo, vrlo sporo teče. Što to znači? Obrambeni sustav već je pet dana izuzetno napregnut. Velike su to količine vode i ono što se danas mađarski mediji pitaju mogu li brane izdržati, potaknuti i činjenicom da je u jednom gradu sjeverno od Budimpešte počela pucati brana, počela popuštati na dva mjesta. Ronioci su 16 sati ronioci sanirali na kraju tu situaciju i to je neka bojazan koliko još sustav obrane može izdržati.

Viktor Orban na jutrošnjoj konferenciji rekao je da se ova utakmica igra još najmanje pet dana i da će tek onda moći objesiti kopačke o klin. Gora je situacija sjeverno od Budimpešte, a val će se onda u idućim danima seliti južno, pa i do grada Bate gdje živi većinski hrvatsko stanovništvo", zaključuje Mlinarić.

