Još se ne zna kada će glasači na birališta: DIP je spreman, a predsjednički kandidati?

Mogao bi se ponoviti scenarij identičan kao prije pet godina - barem što se datuma izbora tiče. "Mi smo već imenovali izborna povjerenstva, danas imamo edukaciju izbornih povjerenstava. Naša sva dokumentacija vezana uz izbore je gotova, čekamo samo odluku Vlade", kaže potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić-Križanić.

A Vlada za odluku ima još otprilike pola mjeseca. Godine 2019. prvi je krug izbora bio 22. prosinca, drugi 5. siječnja. Odluku o raspisivanju tada je Vlada donijela 14. studenoga, a tako bi nekako mogla i sada. Nakon toga, kandidati imaju 12 dana za skupiti 10.000 potpisa, a 48 sati kasnije DIP objavljuje čija je kandidatura valjana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tim Marije Selak Raspudić radi punom parom. Prvi je volonter suprug. "Sve što imamo i što ćemo trošiti prikupit ćemo u suradnji s građanima, ovo radimo zato što u to vjerujemo i uložili smo vlastita sredstva. Nemamo sredstva iz proračuna, nemamo tajkuna koji nas vodi za ručicu, nego ovo radimo iz uvjerenja", poručila je Selak Raspudić.

Iz HDZ-a skloniji 22. prosincu

Neće biti autobusa s licem Dragana Primorca ovoga puta kao 2009. godine, ali potvrdio nam je - sprema se jedan kombi za teren. Već je postalo jasno da kampanju za njega neće odraditi vrh HDZ-a. "Jedan tim koji će imati niz savjetnika iz svih područja od zdravstva, godspodarstva, umirovljenika, demografske politike... Ja sam od početka rekao - ako želite biti predsjednik svih građana Hrvatske, onda morate nastupati kao predsjednički kandidat", poručio je Primorac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iza Ivane Kekin, s druge strane, stoji stožer stranke Možemo. S neslužbenom kampanjom su počeli kao da su izbori 22. prosinca. "Mene ono što brine je hoće li se u javnom prostoru pojavljivati laži jer dok jednu laž demantiraš pojavi se 30 novih, toga bi voljela da se držimo podalje, inače, legitimno je da pitamo jedni druge sva pitanja koja su za građane iznimno važna", poručila je Kekin.

Dom i nacionalno okupljanje sastavlja izborni stožer za Branku Lozo. Vodit će ga Mario Radić i još nekoliko najbližih suradnika. "Mi smo nekako i očekivali da će to biti tog datuma ako bude to u nedjelju kao što je bilo prije pet godina. Mislim da u zimsko doba nema prevelike razlike između toga koja je to nedjelja", istaknula je Lozo.

S obzirom na izvješće ministra pravosuđa o stanju birača, već u šest mjeseci imamo 7500 tisuća ljudi manje s pravom glasa. S obzirom na to da termin kad će glasati u potpunosti ovisi o predsjedniku Vlade - iz HDZ-a možemo čuti da su skloniji 22. prosincu. Još jedni izbori prije Božića.

POGLEDAJTE VIDEO: Krenulo predizborno šaketanje; Kekin iznosi afere, Primorac se brani: 'Nije to moj stan'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa