RASKOL NAKON SLOGE / Dramatični dani za Most: Bračni par Raspudić okrenuo im je leđa i sada su u novoj poziciji

Most je ostao bez dvoje zastupnika. Bračni par Raspudić okrenuo im je leđa. U novi saziv Sabora ulaze kao nezavisni zastupnici. Selak Raspudić trebala je nositi Mostovu listu za Europske izbore. Umjesto toga, i ona i suprug pozdravili su se i sa strankom i s Europskim parlamentom. 'Smatrala sam da bi bila zapravo izdaja integriteta i birača da okrenem glavu na drugu stranu nosim zajedničku listu koja nije konzistentna da se dokopam briselskog mandata', poručila je Marija Selak Raspudić. I to, kaže, zbog Marina Miletića. O drami koja je Most stavila u novu pregovaračku poziciju i razlozima raskola pogledajte u prilogu Petre Mlačić Vučemilović- Jurić