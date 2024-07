HEROJI STIHIJE / Dramatična borba s vatrom u Tučepima. Rozarija: 'Vatrogasci su to gasili, strašno su se borili'

Dramatična borba s vatrom trajala je cijelu noć - zbog jakog vjetra koji je puhao požar u Tučepima brzo se širio, i zahvatio veliko područje. Više od 200 vatrogasaca cijeli je dan na požarištu u Tučepima, a tamo su bili i tijekom stravične noći. Rozarija Pašalić, Srida sela, Gornji Tučepi: 'Žalosno je bilo gledat kako je to gorilo'. Je li vatra došla skroz do vaše kuće? 'Malo dalje, ali vatrogasci su to gasili krasno, strašno su se borili, stvarno su bili heroji vatrene stihije, to je bilo strašno'. Više pogledajte u prilogu Maje Oštro Flis