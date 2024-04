Hrvatska i dalje nakon izbora nema većinu, a o idućim koracima tijekom poslijepodneva odlučuju i Domovinski pokret i HDZ.

Reporterka RTL-a Katarina Brečić kazala je da se u Domovinskom pokretu neće pitati samo Ivana Penavu, već svih 13-ero izabranih zastupnika. Ne i Mislava Kolakušića, jer on zaziva nove izbore.

"Ono što su zastupnici dobili za zadatak jest da navedu pet programnih načela koja su im bitna, s tim prijedlozima idu na sjednicu predsjedništva i onda će se o tome odlučivati. Za očekivati je da će svi nja svoju listu staviti da se ne može surađivati s SDSS-om i Možemo, a i da će dobar dio njih staviti deratifikaciju Istanbulske konvencije, to stoji u programu DP-a. Isto je za očekivati da će se tražiti jača demografska politika, možda čak i osnivanje novog ministarstva koje bi brinulo o povratku iseljenih Hrvata", kazala je Katarina Brečić koja se javila ispred DP-a.

Sam Penava nije bio na konferenciji za medije na kojoj je najavljena sjednica predsjedništva, već je tamo bio njegov zamjenik Mario Radić, koji je kazao da su spinovi da su tražili četiri ministarstva.

Postoje određene neslužbene informacije da je dio DP-a razgovarao i s SDP-om.

Iz HDZ-a pregovaraju Anušić i Medved

Reporterka Dajana Šošić kazala je da u ime HDZ-a pregovaraju Ivan Anušić i Tomo Medved. "Anušić nam je svoju ulogu potvrdio po dolasku na sjednicu. Riječ je o čovjeku koji je otprije dobar sa čelnicima Domovinskog pokreta te im je bliži nego sam premijer Plenković, ali i o čovjeku koji je dobio najveći broj preferencijalnih glasova na izborima", rekla je.

Do sada se pregovaralo neslužbeno, telefonom, na kavama, a uskoro kreću i oni službeni pregovori i zasigurno neće biti laki. "Domovinski pokret i dalje inzistira na suradnji bez SDSS-a, a to je ono preko čega će teško prijeći premijer Plenković s obzirom da bi to na neki način bio poraz njegove politike; on od početka zagovara nužnost suradnje s predstavnicima nacionalnih manjina", kažu.

U HDZ-u kažu da još uvijek postoji mogućnost suradnje s liberalnim strankama koje su osvojile pet mandata, no iz tih su stranaka danas rekli da oni ne vide mogućnost suradnje s HDZ-om.