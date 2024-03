PREKO 130 POGINULIH / Dok Rusija žaluje, na Ukrajinu izvršen masivan napad: Zbog jedne rakete, u pripravnosti i Poljska

Broj ubijenih u terorističkom napadu u Rusiji porastao je na 137 osoba, a među njima je i troje djece. Uhićeni napadači privedeni su na ispitivanje. Javnost za njih traži smrtnu kaznu, to se spominje i u Tužiteljstvu, iako ju Rusija više ne izvršava. "Užas. Jednostavno nezamislivo. Pogotovo kada se ubijaju i djeca“, rekla je Farida. Islamska država koja je preuzela odgovornost za napad objavila je zastrašujući video ubijanja. Na snimci jedan od terorista veliča Alaha, i govori da će nevjernici biti poraženi. Vrše se i rekonstrukcije kako je uopće došlo do napada. Prema nadzornim kamerama teroristi su sve obavili u 18 minuta i pobjegli. Broj mrtvih vjerojatno nije konačan, jer za nekima se još traga. 15- godišnjak Islam Khalilov, honorarno je radio u garderobi te je spasio više od stotinu ljudi pokazujući im izlaz na ulicu kroz uredske prostorije. Dok Rusija žaluje, u Ukrajini sirene. Nakon što je Putin masakr povezao s Ukrajinom, uslijedili su žestoki udari na tu zemlju, a zbog jedne rakete u pripravnosti i Poljska. Naime, došlo je do žestokih masivnih udara na Kijev i Lavov, a pri tome je ruski krstareći projektil ušao 2 kilometra u zračni prostor Poljske i to cijelih 39 sekundi. Poljska traži objašnjenje. "Aktivirani su poljski i saveznički dežurni timovi koji upravljaju avionima F-16. Jer ovo je bila jedna od najvećih prijetnji prema Ukrajini od početka rata“, rekao je poljski ministar obrane. Više pogledajte u prilogu Andrijane Čičak Božić