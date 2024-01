Policija je, nakon sukoba s investitorom na terenu ispod tvrđave Gripe, privela splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića. Do incidenta je došlo nakon što je vlasnik zemljišta počeo čistiti parcelu, tijekom čega je srušeno stablo. Na to se izvođačima požalila stanovnica Gripa, a uskoro je na teren došao i Ivošević. Ukupno su privedene tri osobe.

Prema priopćenju Policijske uprave splitsko-dalmatinske, puštene su sve tri osobe koje su danas privedene na obavijesni razgovor bez ikakvih pravnih posljedica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O epilogu uhićenja s Ivoševićem je razgovarao reporter RTL Danasa Rade Županović.

Zašto ste danas privedeni?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prepraćeni smo kako bi dali izjavu o događaju pa da će oni utvrditi ima li prekršaja, kaznenog djela ili nešto slično. Prema njihovom priopćenju, tvrde da nema ničega. Gospodin Kraljević me, u prisustvu dva policijska službenika, vrlo jasno vrijeđao. Policijski su službenici potvrdili da su čuli uvredu, ali izgleda da me Druga policijska postaja, za razliku od prije mjesec dana, ne smatra službenom osobom i ne smatra to prekršajem. Vidi se razlika u tome prema kome postupa policija", kaže Ivošević.

Riječ je o onom prostoru uz samu tvrđavu na splitskom predjelu Gripe. To je priča s obaranjem stoljetnog bora kojeg ste spasili. On je ostao na svom mjestu. Što je, zapravo, investitor danas htio napraviti na tom području?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Primili smo prijavu građana da se pojavila tvrtka Bešlić čiji su radnici vrlo jasno rekli stanarima da planiraju ukloniti zaštićeno stablo. Zato smo ondje i došli i upozorili ih upozorili da ne smiju. Konzervatori su izdali određeno rješenje, gdje su dozvolili parcelu samo dovesti u čisto stanje, ograditi. Sva eventualna daljnja arheološka iskapanja mora vršiti tvrtka Neir, ne Bešlić, arheološki nadzor, što tamo nije bio slučaj. Ja se pitam čemu služi konzervatorska inspekcija ako ona na terenu, zapravo, ne postoji i da se onda Grad i policija uopće mora baviti ovakvim stvarima jer, da ima reda u ovoj državi, mi ne bismo danas bili tamo, nego netko potpuno druge jurisdikcije i odradio sve po PS-u".

Spasili smo jedan bor na splitskim Gripama, međutim, puno stabala je palo u gradu. Bilo je dosta kritika građana i zbog stabala koja su porušena na Žnjanu. Sjetit ćemo se Pelegrinke, na gradilištu Split Malla. Jesu li možda u pitanju dvostruka pravila?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Apsolutno ne. To su dozvole koje su izdane. Da ovdje na Gripama zatražite dozvole, ne biste ih dobili oko tog stabla. Neka su stabla zaštićena, neka nisu. Mi smo na Žnjanu spasili dvadeset i nešto stabala koji su prvim projektom bila predviđena da se uklone. Devet ih se moralo ukloniti jer ne može drugačije proći trasa ceste, ali je projekt Žnjana vrlo važan za Split da bi se tek tako kočio. Neki će se privatnici i u budućnosti ovih dana uklanjati. Postoje propisana stabla po određenom kriteriju promjera 60 centimetara ili pojedinačno propisana ili ako su neke zaštićene vrste, koje se ne smiju ni u kojem slučaju uklanjati", zaključuje Ivošević.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako su izgledali prvi dani Josipa Brekala u Splitu: Provjerite kakvi su njegovi dojmovi i kakve su mu ambicije s Hajdukom