Visoki kazneni sud vratio je zagrebačkom Županijskom sudu na ponovno odlučivanje jesu li dokazi koje je Europsko tužiteljstvo prikupilo protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac u aferi Software zakoniti ili ne.

Što ovakav razvoj događaja znači za postupak protiv Gabrijele Žalac, a što za onaj Josipe Pleslić, bivše Rimac, objašnjava RTL-ova reporterka koja prati ove slučajeve od početka, Ivana Ivanda Rožić.

"To na kraju danas još uvijek ne znamo jer Visoki kazneni sud danas je vratio sve na doradu Županijskom sudu u Zagrebu. Da pojednostavimo, negdje prije godinu dana, Županijski sud u Zagrebu kazao je kako je to zakonit dokaz. No, onda se obrana Gabrijele Žalac žalila tvrdeći da su ti dokazi prikupljeni na nezakonit način, točnije da su prikupljeni iz drugog predmeta i da obrana nije imala uvid u dosta tih stvari, tako da su uložili žalbu i sve je završilo na Visokom kaznenom sudu gdje se slučaj zadržao više od devet mjeseci", istaknula je Ivanda Rožić.

"Danas na kraju nismo doznali tu odluku je li to zakonit dokaz ili nije, već su oni rekli da možda Županijski sud u Zagrebu jest donio dobru odluku da je to zakonit dokaz, ali morate to malo bolje obrazložiti. U svakom slučaju, pokazalo se istinitim to da je mobitel Josipe Pleslić pravi izvor informacije, nepresušno blago. Pokazalo se da je ona ustvari razgovarala sa svima od vladajućih, oporbi, sudaca tužitelja. Čini mi se da mnogobrojne poruke još uvijek od značajnih ljudi nisu izišle jer tužiteljstvo je kazalo da unutra ima osam terabajta podataka", navela je.

"Ovo sada sasvim sigurno znači da do suđenja neće tako skoro doći jer sada se sve sluša. Sada se sve, dakle, vraća na Županijski sud u Zagrebu. Tamo će oni to sve morati detaljno obrazložiti i onda će nakon toga sve vratiti ovdje na Visoki kazneni sud koji će onda ponovno morati donijeti odluku. Sve će to sasvim sigurno potrajati nekoliko mjeseci, dovoljno dugo da prođu izbori, što ide svakako u prilog Andreju Plenkoviću jer se spominje i AP, njegovi inicijali, ali isto tako ide u prilog sucu Ivanu Turudiću, s obzirom da je on sudac na Visokom kaznenom sudu, a u međuvremenu će vrlo vjerojatno već i postati glavni državni odvjetnik. No, zanimljivo je, čeka se još jedna zanimljiva odluka ovdje s Visokog kaznenog suda. Što se tiče SMS poruka Josipe Rimac i Gabrijela Žalac, to se, točnije odnosi na slučaj, odnosno aferu vjetroelektrane jer je i obrana Josipe Pleslić tvrdila da su to nezakoniti dokazi i to iz dva ključna segmenta. Oni kažu da se nisu mogli prisluškivati osobe iz vjetroelektrana na području Bosne i Hercegovine. Tvrde da je to nezakonito jer tužiteljstvo u Hrvatskoj nije imalo dozvolu Bosne i Hercegovine. S druge strane, njezin odvjetnik tvrdi isto tako da nije bilo potrebe da se postavlja Buba u automobil Josipe Rimac kaže isto tako da nije bilo potrebe uopće da joj se prisluškuje telefon, već da su do nekih dokaza, kako kaže, mogli doći i puno blažim mjerama. U svakom slučaju, bit će zanimljivo sve vidjeti kako će se rasplesti, no kažem, do suđenja sasvim sigurno neće doći tako skoro jer sve će to potrajati dugo vremena", naglasila je Ivanda Rožić.

