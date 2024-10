Beba s ozbiljnim ozljedama šokirala Hrvatsku. Mama: 'Pojavile su se noćne more, snovi u kojima gubiš dijete'

Kada je Zrinka Krištof Mihajlović došla po svoju 15-mjesečnu kćer u vrtić dočekala ju je na desnoj strani glave djeteta velika ozljeda s podljevima, modricama i ogrebotinama. Djevojčica je krvavu ogrebotinu imala i ispod desnog oka, a odgojiteljice bez objašnjenja.

"Kada mi je predala dijete primijetila sam tu veliku ozljedu na glavi. Kada sam pitala što je to, ona mi je rekla da ne zna što je to i da se obratim odgojiteljici iz prve smjene. Ozljede su bile ozbiljne", kaže Zrinka Kirštof Mihajlović majka ozlijeđene djevojčice.

Ozljede koje su šokirale roditelje

S djevojčicom je odjurila na Hitnu.

"To je izgledalo strašno. kao da ima krvarenje i potres mozga. Pregleda je od strane neurokirurga, dobili smo upute za praćenje da nema slučajno nekog unutarnjeg krvarenja, još jednom je pregledana, tako da je beba dobro", dodaje majka.

Majka želi znati što se točno dogodilo- Je li beba pala, je li ju netko udario ili nešto treće, ali odgovora još nema. Sve se dogodilo prije dva tjedna u dječjem vrtiću Tintilinić. Ravnateljica vrtića Zorana Butorac izražava žaljenje i osuđuje postupke odgojiteljica.

" Odgojiteljice su dobile težu povredu radnog odnosa s mogućnosti otkaza o radu. Ono što sam odmah uočila na terenu i što smo odmah vidjeli to je nepostupanje po sigurnosno zaštitnom protokolu. Dakle, nisu obavijestile roditelje, ni zdravstvenu voditeljicu", kaže Butorac.

Prijava nadležnim službama

Jedna je na bolovanju, a druga ne radi u toj skupini.

"Moguće je ne vidjeti kako i što se dogodilo. Ali smatram da je sve trebalo biti prijavljeno roditeljima i postupiti po protokolu" kaže Zrinka Kirštof Mihajlović majka ozlijeđene djevojčice.

Ali to odgojiteljice nisu napravile pa je Zrinka sve prijavila i svim nadležnim službama i Gradu, osnivaču vrtića.

Na pitanje hoće li smijeniti ravnateljicu gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara odgovora:

"Pa gledajte to je sad već malo dalje, vidjet ćemo što se točno dogodilo. Ako je ravnateljica sve poduzela, ako su sve ove službe odradila, onda je odgovornost na onome tko taj slučaj nije prijavio, a dogodio se", kaže nam Duspara.

Tek nakon reakcije majke s događajem je upoznato i resorno ministarstvo koje je zatražilo očitovanje vrtića. Djevojčica u njega trenutačno ne ide zbog traume koju su pretrpjeli i ona i roditelji. Zatražili su premještaj.

Trauma i strahovi roditelja

"To je bilo strašno, pojavile su se noćne more. Snovi u kojima gubiš dijete. Kada smo išli po starije dijete ide u isti vrtić dijete je pri ulasku počelo plakati i lupati se po glavi tamo gdje je nastala ozljeda tako da to povezujem s traumom, kaže majka Zrinka.

Ali ide na bolje pa se majka nada da će kroz mjesec dana svi biti spremni za povratak u vrtić. Brodsko-posavska policija kaže da još provode kriminalističko istraživanje o tome kako su ozljede nastale.