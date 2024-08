Rulet na cesti kod Omiša. Djeca skaču u vrtove kad naiđe auto: 'Kad će radovi? Kad netko strada!'

U omiškom zaleđu, konkretno u mjestima Gata i Tugara, pješaci se suočavaju s ozbiljnim opasnostima zbog uske i neprilagođene ceste koja povezuje Omiš s autocestom. Ova državna cesta, koja prolazi kroz ova naselja, ne samo da je u lošem stanju, već je i značajno opterećena prometom, što dodatno pogoršava sigurnosnu situaciju.

Mještani Gata svakodnevno se suočavaju s ozbiljnim prometnim izazovima. Cesta kroz njihovo mjesto, koja je jedini put do autoceste, nema nogostup, što stvara velike probleme, osobito za roditelje školaraca. Dječaci su prisiljeni skakati u susjedne vrtove kako bi izbjegli vozila.

Gordana Čović iz Gata opisuje svoju svakodnevnu borbu: "Skačem u moj vrt kad naiđe veliko vozilo. Ne samo ja, nego svi koji idu do dućana moraju se skloniti." Silvija Mrkonjić dodaje: "Svakodnevno svjedočimo prometnom kolapsu i nesrećama koje na sreću ovo ljeto nisu bile teže. Ovo je kao ruski rulet prolaziti od Blata do Cetine, do Omiša."

Prometni kaos

"Cesta je katastrofa. Ima sto godina, a ništa se ne radi. Nema nogostupa, a velikih vozila sa autoputa je previše," komentira Tonći Proso. Zbog desetak tisuća vozila koji prolaze u danu, roditelji djecu ne puštaju same.

Dario Beović dodaje: "Ova cesta koja spaja Blato na Cetini s Omišem jednostavno nije adekvatna za količinu prometa koja se odvija. Ovo je seoska cesta, a imamo kamione, prikolice."

Planovi za rješenje

Hrvatske ceste svjesne su problema i imaju planove za rješavanje situacije. Planirana je izmještanje državne ceste DC70, dionica Gata – Zvečanje, uključujući izradu idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš. Dijelom će se raditi na potpuno izmještanje trase, a dijelom na rekonstrukciji postojeće ceste, uključujući proširenje i izgradnju nogostupa.

Međutim, riječ je o planovima koji će potrajati. Mještani, uključujući Silviju Mrkonjić, pozivaju sve nadležne institucije da ubrzaju rješavanje problema jer počinje i školska godina: "Pozivam sve nadležne institucije da obrate pažnju na ovu cestu koja dovodi u opasnost pješake i sigurnost prometa." Jure Kuvačić se pita: "Kad će početi radovi? Kada netko strada -sigurno! Zašto čekati do tada?" Novu će obilaznicu morati čekati pa se nadaju rekonstrukciji postojeće ceste na kojoj su svakodnevno izloženi opasnosti.