Svjedoci otkrivaju detalje napada Kajtazija, imamo i dijelove audio snimke

Saborski zastupnik i predstavnik romske manjine fizički je napao Suzanu Krčmar, predsjednicu Saveza Roma Kali Sara. To su za RTL ekskluzivno potvrdili sudionici sastanka na kojem se incident dogodio. I dok oni svoj identitet kriju, događaj negiraju i zastupnik Veljko Kajtazi i predsjednica udruge, Suzana Krčmar. No, u posjedu smo audio snimke na kojoj se čuje kako upravo ona od zaposlenika traži da ništa ne prijavljuju.

Što se 23. srpnja dogodilo u udruzi Kalisara, pod uvjetom anonimnosti ispričao nam je zaposlenik koji je s još desetak kolega svjedočio napadu zastupnika Veljka Kajtazija na njegovu blisku suradnicu i predsjednicu udruge Suzanu Krčmar.

"Zastupnik pokazuje prstom na šeficu, prijeti joj, mi ustajemo, on skače na nju. I tu su se umiješale kolege da ga maknu", ispričao je zaposlenik Saveza Roma Kali Sara. Na pitanje je li on nju udario odgovara: "Bilo je fizičkog kontakta sigurno... da".

Nakon što joj je razbio mobitel, Krčmar se zatvorila u svoj ured, Kajtazi u svoj, no nasilje se nastavilo, kažu naši sugovornici.

"Ona je pobjegla i zaključala se s nekim kolegicama, on je isto otišao u svoj ured i kada je šefica pokušala izaći van sačekao ju je i ponovno su se svađali, prijetili, on se njoj unosio u lice, ponovno ju je hvatao za odjeću, kolege su ponovno uskočili i tada je zaprijetio kolegici koja se umiješala", kaže zaposlenik Saveza Roma Kali Sara.

Zašto nitko nije zvao policiju?

Napad se dogodio za vrijeme sastanka na kojem je Krčmar zaposlenicima ispričala da je Kajtazi na nju nasrnuo i dan prije u Belom Manastiru. Zaposlenik na pitanje zašto nitko nije zvao policiju kaže da se ljudi boje. Na pitanje koga se boje kaže: "Boje se za svoj posao, boje se zastupnikove reakcije".

"Boje se Veljka Kajtazija?", pitala je RTL-ova reporterka.

"Zamoljeni smo da šutimo. I šefica nas je zamolila da šutimo, da ništa ne poduzimamo", kaže.

Suzana Krčmar na sve naše pozive i poruke nije odgovorila. Za tjednik Nacional demantirala je bilo kakvo nasilje. No, u posjedu smo snimke na kojoj tri dana nakon incidenta kolege kroz plač moli da ništa ne prijavljuju.

"Ja vas molim i preklinjem. Ja moram još 4 godine raditi da imam penziju, da završim na cesti, ja sam podstanar, ", čuje se na snimci.

'Ja mogu završiti u zatvoru, a meni se u zatvor ne ide'

Krčmar zaposlenicima govori i da bi Kajtazi utjecajem mogao naštetiti udruzi, a spominje i mogući kazneni progon. Iako ne pojašnjava zašto od njega strahuje.

"Mi bez njega ne možemo, iz proračuna novci se dobivaju od njega. Ja mogu završiti u zatvoru, a meni se u zatvor ne ide. Ovo sad nije zezancija, ovo nije zezancija ja mogu poslije još svega završiti u zatvoru, ja si to ne mogu dozvoliti", čuje se dalje na snimci.

Zašto joj prijeti kazneni progon, pokušali smo doznati od Suzane Krčmar, ali nije odgovorila na naše pozive. Kao ni zastupnik Kajtazi. Jučer smo ga zatekli u udruzi Kali Sara, a na optužbe za nasilje uputio nas je na Suzanu Krčmar.

"Zašto je dala demantij ako je u strahu", kazao je Kajtazi.

"Možda vas se boji", upitala je novinarka Kajtazija.

"Zbog čega bi se bojala. Nemojte biti smiješni", odgovorio je.

"Vi dematirate da ste ju napali?

"O čemu vi pričate. Gluposti pričate", kazao je Kajtazi.

A što je sa svjedocima", pitala je novinarka. "Oni su otišli iz Kali Sare i žele omalovažavati Kali Saru", odgovora.

Na pitanje zašto bi to radili, kaže: "Nemam pojma. Pitajte njih".

Njegovi suradnici nam kažu da se ponaša kao da je to njegova privatna tvrtka, iako nije predsjednik Kali Sare. "Zastupnik je pravi šef u Kali Sari. On odlučuje što će se i kad dogoditi odraditi i on odlučuje tko će raditi", dodaje zaposlenik Saveza Roma Kali Sara.

Pitali smo i policiju i Državno odvjetništvo istražuju li ovaj slučaj, no odgovor za sada nismo dobili.