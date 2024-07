U Bošnjacima teško pogođenima olujom stradala je i obiteljska kuća 18-godišnjeg Davida Tadića.

"Otišlo je dosta crijepova, ovdje fasada i curila je voda, par dana bili smo bez struje, bez ičega i samo smo tako radili, čistili po dvorištima", priča David za RTL Danas.

S mještanima je pokrivao krovove kuća, a gledajući pripadnike Hrvatske vojske koji su im pomagali, vidio i svoju budućnost jer se po završetku gimnazije odlučio za vojni poziv.

"Čim sam vidio, rekao sam: to je to, idem u vojsku, želim biti pripadnik Hrvatske vojske", govori David.

Obitelj podržava tu odluku i kaže da je to pravi poziv za njega.

"Pogotovo što mu je to nekako u krvi", kaže Davidova rođakinja Đurđica Balentović. "I pokojni stric je vojnik, ima nas još tu koji smo u uniformama i svi smo ponosni na njegovu odluku", dodaje.

David se prijavio na Hrvatsko vojno učilište, prošao testiranja i liječničke preglede, a poziv na upis poslan mu je elektroničkom poštom koju nije vidio.

"Desilo se to nevrijeme, ostali smo bez struje, cijeli dan se bude po krovovima i kod kuće samo se tuširam i spavam", priča David.

No, u vojsci nisu željeli odustati od Davida pa je uslijedio i telefonski poziv.

"Samo je pitanje slijedilo – pa gdje si ti na upisu? A ja odmah: gotovo, što ću sad reći svojima? Sve sam prošao, sve sam prošao i sad zadnji korak… I onda je rekao da će vidjeti što može i nakon pet minuta sam dobio drugi poziv i rekli su da ako mogu doći sutra da moram obećati da ću doći", prisjeća se David.

I uskoro kreće vojna karijera. David prvo ide u kamp za prilagodbu na vojni način života, a potom na vojni studij vođenja i upravljanja. Karakter mu je takav da u uspjeh vjeruju svi.

"Ja sam u to sto posto siguran, vjerujem u svog brata, on će to sigurno učiniti bez ikakvih problema", kaže Davidov brat, Marin Tadić.

"Uvijek svima spreman pomoći, tu je uvijek, možeš računati na njega – nikad mu ništa nije teško", kaže Đurđica o Davidu dok njegova sestra Dunja ističe da joj David uvijek pomaže oko zadaća i škole.

Kada završi studij diploma i vojni čin bit će potvrda da se upornost i napor isplate te da se unatoč životnim izazovima - onima koji vjeruju u sebe snovi ipak ostvaruju.