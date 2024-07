'TO SVIJET NIJE VIDIO' / Darko u suzama opisao prizore katastrofe u Bošnjacima: 'Imam 50 godina i ja to još nisam doživio'

Hrvatska zbraja štetu od olujnog nevremena s pljuskovima i tučom koji su poharali velik dio zemlje. Najgore je bilo u Slavoniji i Baranji; u općini Bošnjaci koja je totalno potučena očekuje se proglašenje elementarne nepogode. Strašna tuča dovela je prizore katastrofe. "To što se desilo jučer, to svijet nije vidio, ja ne mogu vjerovati, imam 50 godina i ja to još nisam doživio", rekao je Darko Mišić iz Bošnjaka.