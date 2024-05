Andrej Plenković danas se sastao sa zastupnicima i predstavnicima stranaka, koji su dosad bili dio HDZ-ove većine - HNS-om, HDS-om, HSLS-om, strankom umirovljenika i Marijanom Petir. Sutra je sastanak HDZ-a s Domovinskim pokretom i manjincima. A detalje o glavnoj političkoj temi i kada se očekuje konačni dogovor donosi RTL-ova reporterka Dajana Šošić.

Kako će izgledati većina mogli bi znati sutra ili prekosutra, ali razgovori o sastavljanju Vlade bi mogli potrajati još koji dan. Premijer će sutra prvo primiti predstavnike nacionalnih manjina, a u poslijepodnevnim satima i pregovarački tim Domovinskog pokreta.

Poručili ste da ne želite biti 'roba s police', a danas bezuvjetna potpora premijeru?

"Danas smo imali jedan dobar sastanak. To je i ono što sam i tražio, da i mi liberali budemo dio slaganja nove vladajuće većine. Danas smo imali i novi koalicijski sastanak nas starih partnera. Podsjećam mi smo već osam godina partneri s HDZ-om. Naša vizija je bila da i dalje nastavimo liberali, nacionalne manjine i Demokršćanska stranka i HDZ. Nažalost birači su odlučili kako su odlučili. Mi moramo poštivati volju birača i dobivamo novog partnera u liku Domovinskog pokreta. Nismo najsretniji s tim, dakle, ja sam rekao koji bi bio idealan scenarij ali politika je uvijek umijeće mogućeg i volja birača se treba poštivati".

Jeste li glumili tu ljutnju, da opravdate jer vi kao liberali ulazite u tu većinu s DP-om?

"Ne, baš suprotno. Ja mislim da se glas liberala u toj vladajućoj većini treba čuti i naravno da nismo bili zadovoljni jer nismo bili kontaktirani. Danas je ta pogreška ispravljena. Mi smo, kažem zadnji osam godina korektan partner u ovoj vladajućoj većini bivšoj, a bit ćemo i u budućoj. I ako nas netko želi, moramo razgovarati. Moramo puno komunicirati ako želimo da ta nova parlamentarna većina bude stabilna. Danas smo od premijera Plenkovića dobili čvrsta obećanja da smjer kojim Hrvatska ide je onaj koji je bio zadnje četiri godine. Nama je izuzetno važno da se postojeća prava nacionalnih manjina ali i razina ljudskih prava koju danas imamo u Hrvatskoj neće mijenjati".

Peđa Grbin vas proziva za suradnju s DP-om?

"A gledajte, Peđa Grbin je do danas kako se složila nova vladajuća većina, gubitnik izbora. On će sada imati puno problema i morat će štošta objasniti svojoj stranci. Ja mu želim naravno svako dobro i sve najbolje. Naravno da će on prozivati. Svatko tko izgubi ima pravo ljutiti se. Svi moramo u ovoj većini napraviti određene kompromise. Mi smo kao liberali to morali napraviti".

Jeste li spremni biti dio te većine pod svaku cijenu?

"Ne, ne pod svaku cijenu. I zato smo jučer upravo reagirali onako kako smo reagirali. Danas smo imali konstruktivan sastanak gdje smo od premijera Plenkovića, mandatara kojem smo dali povjerenje dobili garancije da Hrvatska ide u smjeru koji su podržali liberali".

Ne mislite da će skrenuti u desno?

"Sigurno će jednim dijelom skrenuti u desno, ali isto tako zato sam i reagirao jučer i želim da se glas liberala čuje u toj zajedničkoj vladajućoj većini. Želimo da mi budemo čuvari svega onoga što smo radili zadnjih osam godina i sigurno će se HSLS postaviti u skladu sa svojom političkom težinom budemo aktivni sudionik nove vladajuće većine".

SDSS neće biti dio te parlamentarne većine. Možete li nam to sada potvrditi?

"Ne mogu vam to potvrditi, ali sigurno će manjine biti dio, dijelom ili u potpunosti dio nove vladajuće većine. Mi smo dali Plenkoviću povjerenje da sastavi novu Vladu. Premijer želi sve svoje koalicijske partnere sačuvati. HSLS neće tražiti ništa, nama je važno da se provodi pet do šest liberalnih politika".