ŠTO TO ZEKO REKO?! / Dalija Orešković traži ispriku: 'Prešao je crtu! Što je sljedeće? Da mi kolege govore da su me sanjali golu?'

Od bezobrazluka do grubih uvreda - proteklih godina od političara smo svašta čuli. Pa se na tu neslavnu listu upisao i Hrvoje Zekanović svojim seksističkim ispadom. Oporbene zastupnice traže javnu ispriku - hoće li je i dobiti? Dalija Orešković: 'Bila sam narikača, bila sam za HDZ i otrovna tvar, bila sam Sotona, sramota za Hrvatsku državu... Ali, reći za jednu ženu da ju netko vizualizira u krevetu, e to je crta preko koje kao društvo ne smijemo prijeći. Što je sljedeće da se kolege ustaju u klupama pa govore da su me tu noć sanjali golu?';'Ja sam sada vizualizirao kolegicu Orešković kako leži u krevetu, pokrivena hrvatskom zastavom s jastukom na kockice', to je jučer rekao Zekanović u prepirci je li Dalija Orešković dovoljno nacionalno osviještena. Inicijativa zastupnica odmah se usuglasila, ovo je seksizam, i ne vrijeđa samo jednu zastupnicu. Više u prilogu Petre Mlačić Vučemilović-Jurić...