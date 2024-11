NIKAD SKUPLJE / Cijene mesa i bakalara idu gore za blagdane. Provjerili smo koliko: 'To nije normalno, majke mi'

Suhi bakalar kao suho zlato. Na godinu ga uvezemo oko 250 tona. Norveški smrdljivac lani se prodavao za 58 eura po kilogramu, ove godine cijena mu je 65. "Bez obzira, kolika god cijena da bude bakalar će se tražiti jer to je kod nas u tradiciji da se jede bakalar na Badnjak i to ljudi masovno traže, pa makar se odrekli penzije i režija", kaže Milena Vujasinović prodavačica na zagrebačkoj tržnici. Nakon Badnjaka i ribe, glavna zvijezda božićnog ručka bit će meso. Domaći odojak trenutačno se prodaje za 9 eura – no tu mu cijena neće stati. No, domaće svinjetine i ovih blagdana neće biti dovoljno, pa smo osuđeni na uvoz. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore više od 10 tisuća tona svinjskog mesa vrijednog gotovo 36 milijuna eura uvezli smo samo prošlog prosinca. U jednom mjesecu uvezli smo i gotovo 700 tona puretine vrijedne gotovo 2 i pol milijuna eura. One domaće, trenutačno na većini polica nema, dolazi kroz tri tjedna. Samo u prosincu posjet ćemo ih gotovo 200 tisuća. Više donosi Marko Šiklić.