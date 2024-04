Ispijanje kave u kafiću moglo bi postati luksuz. Zbog lošijeg uroda i poremećaja opskrbnih lanaca cijena sirove kave na najvećim je razinama u posljednjih desetak godina, a zalihe proizvođača u Europi nikad nisu bile manje. Sve se to prelijeva i u šalicu kave. Vodeći svjetski proizvođači koji nastupaju na tržištu jugoistočne Europe, pa tako i u Hrvatskoj, već su dva puta ove godine podigli cijenu kave, a značajnije povećanje najavljuju za treći kvartal.

"Utjecaj smanjenja svjetskih zaliha na sirovu kavu će definitivno utjecati na cijenu koja će se povećati trostruko, četverostruko ili peterostruko. Dakle, onda neće biti duplo skuplja, nego će to biti iznosi veći tri do četiri puta. Naravno, tu imate i špekulante koji koriste tu situaciju. Recimo, zadnje povećanje kave u zadnjih mjesec dana od 25 posto je pod utjecajem velikih suša u Obali Bjelokosti gdje se uzgaja kakao, što nema veze s kavom, ali su špekulanti to iskoristili da se cijena digne, ali s druge strane imamo realnu situaciju u Vijetnamu koji je najveći proizvođač robuste – ogromna suša i manjak kave od 40 posto, to vam je na cijenu 50 do 100 posto povećanje", kazao je za RTL Danas Robert Pudić, ugostitelj i vlasnik pržionice kave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za ovisnike o kavi, koji je piju ujutro, popodne i navečer - loše vijesti. Cijene vodećih europskih proizvođača koji nastupaju na našem tržištu rasle su oko 15 posto godišnje, što je više od stope inflacije, a taj trend se nastavlja, objašnjava potpredsjednik Nadzornog odbora najveće tvrtke za distribuciju prehrambenih proizvoda u zemlji.

"U ovoj godini već smo imali u svakom kvartalu značajno povećanje cijena u visokim jednoznamenkastim iznosima, a u trećem kvartalu očekujemo još jedno značajno dvoznamenkasto poskupljenje. Neminovno će se taj porast cijena održavati i na cijene u trgovinama i kafićima", kaže Stjepan Roglić, potpredsjednik Nadzornog odbora Orbico grupe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliki će rast biti malo tko se usudi prognozirati.

"Značajan dio toga na sebe će preuzeti logistika, nešto trgovina, ali ipak dio toga reflektirat će se i na konačnu potrošaču cijenu", dodaje Roglić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveći hrvatski proizvođač kave Franck, za sada je odgodio poskupljenje. Smanjili su marže, a time i svoj profit. Traže hitnu reakciju Vlade.

"Posljednjih nekoliko godina svjedočimo izrazito zahtjevnim tržišnim okolnostima za proizvođače kave. Podsjećamo kako su cijene sirove kave na svjetskom tržištu konstantno rasle od početka 2021. dosegnuvši i najveću razinu u posljednjih desetak godina. Negativan trend nastavljen je s ostalim troškovnim udarima – od znatnog poskupljenja energenata do ostalog repromaterijala – koji su značajno utjecali na troškove proizvodnje. Unatoč rastu svih ovih troškova u zadnje gotovo tri godine, nastojali smo da se efekt tržišnih poremećaja u što je moguće manjoj mjeri prenese na potrošače, zbog čega smo veći dio sami amortizirali. Uzimajući u obzir poskupljenja prehrambenih proizvoda s kojima se suočavaju naši potrošači i posljedični pad kupovne moći, svjesno smo išli na smanjenje naših profitnih marži što se u konačnici odrazilo na pad naše profitabilnosti. Ukratko, makroekonomski scenarij za cjelokupnu industriju kave bio je izuzetno kompleksan zbog oštrog porasta troškova sirovina, pri čemu su cijene, posebno za sirovu kavu, dosegle rekordne razine. Unatoč tome, odlučili smo ograničiti povećanje cijena naših proizvoda kako bismo zaštitili potrošače, zadržavajući volumene, ali žrtvujući našu profitabilnost", istaknula je za RTL Danas Ivana Tavra, direktorica Korporativnih komunikacija Francka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S obzirom na novi dramatičan rast cijena sirove kave, ponovno podsjećamo na nužnost smanjenja poreznog opterećenja kave, koje je u Hrvatskoj veće i do 30 posto u odnosu na susjedne zemlje. Naime, prihod od posebnog poreza na kavu od oko 16,2 milijuna eura je zanemariv, što čini samo 0,65 posto ukupnih prihoda od trošarina i posebnih poreza, ali bi proizvođačima i distributerima kave u Hrvatskoj značajno olakšao poslovanje u ovako izazovnim okolnostima bez nužnosti za značajnijom korekcijom cijena svojih proizvoda koja bi bila usklađena s povećanjem troškova glavne sirovine. Zaštita potrošača od drastičnog poskupljenja mnogima najdražeg napitka više je nego dobar razlog da država reagira i ranije ispravljajući ovu poreznu nepravdu. Zasad su najveći teret enormnog porasta burzovnih cijena sirove kave podnijeli upravo proizvođači, ali to na duži rok nije održivo", poručuje Ivana Trava iz Francka.

Glavni razlog poskupljenja leži u klimatskim promjenama, tvrdi Pudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogućnost konzumiranja kave će se smanjiti, npr. ako ste pili tri kave, u budućnosti ćete piti dvije. Nije stvar da će kava samo poskupjeti, nego je neće ni biti. To je jedna velika promjena koja se očekuje do 2030. ili 2040. godine", predviđa Robert Pudić, ugostitelj i vlasnik pržionice kave u Zagrebu.