VRHUNAC TOPLINSKOG VALA / Cijela Hrvatska tražila spas od paklenih vrućina: 'Nepodnošljivo, slabije izlazim van'

Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Nema mjesta u zemlji za koje nije izdano upozorenje za opasno vrijeme. U Slavoniji temperature idu i do +40, a more u Istri penje se i do +30. Ipak, mnogi su u procesijama, a turisti na ulicama. Više o paklenim vrućinama pogledajte u prilogu naše reporterke Sanje Čeliković