ZAHTJEVAN ZADATAK / Četiri Kineza uče od najboljih HGSS-ovaca: 'Voda je ledeno hladna. Ali u redu, moramo to učiniti'

Mogli su bilo gdje na obuku, ali četiri Kineza odlučila su opet proći obuku kod najboljih - pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja. Kolege iz Kine sedam dana uče kako spašavati na divljim vodama i poplavama. Šestorica pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja postavila su zahtjevan zadatak četvorici kolega iz Kine. 'Voda je tako hladna. Ledeno hladno. Ali u redu, moramo to učiniti, naviknuti smo na to. Ali vrlo je čista - možemo plivati i piti je', kaže Jin Shaohui. 'Hrvatski gorski tim spašavanja je na vrhunskoj svjetskoj razini u svijetu', dodao je. U Hrvatskoj na tečaju ostaju do 1. travnja. Izbrušene vještine pokazat će u nedjelju na rijeci Kupi, a potom ih čeka povratak kući. No, suradnja tu ne staje - HGSS u prosincu planira let na Daleki Istok. Kako su se snašli gosti s Dalekog istoka zna RTL-ova Lucija Ptičar