BESKRAJNA PRIČA NA BANOVINI / Četiri godine nakon potresa, neki su dočekali svoj dom: 'Emocije su velike...'

Banovina je na polovini obnove kada je u pitanju gradnja zamjenskih obiteljskih kuća. Njih još 265 trebalo bi biti gotovo do početka 2027. godine. Uz to, Ministarstvo radi na rješavanju stambenog pitanja za građane po povoljnijim cijenama od tržišnih. Nakon potresa, gospođi Zorki ostala je samo jedna fotografija kao uspomena na dom. Spavala je u doniranoj drvenoj kućici. Ali, tome je konačno kraj. Čeka još priključak struje. A kada stigne, nakon gotovo četiri godine, napokon će imati svoj dom. 'Teško je bilo, misliš se kad će, tko će, kako će i tako. Dani prolaze, odužilo se je, ali hvala Bogu završilo se. To je najbitnije', kaže Zorka Grubić. Slatke brige nisu još dočekale najmanje 265 obitelji, koje i dalje čekaju - da budu svoji na svome. Više u prilogu Lucije Ptičar...