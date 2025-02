Centar za edukaciju potrošača: 'Trgovine imaju lažna sniženja. To je zavaravajuća poslovna praksa'

Prema podacima Porezne uprave, odaziv prema bojkotu građana je znatno slabiji nego prethodnih tjedana, no akcija ide dalje.

O trećem, po svemu sudeći i najmanje uspjelom petku ovih bojkota s Tanjom Popović Filipović, predsjednicom Centra za edukaciju i informiranje potrošača razgovarao je reporter RTL-a Danas

"Možda su se potrošači malo umorili, a možda je i početak mjeseca, pa je tu ipak i češće više kupnje, ali nisu odustali. To je ono što je bitno. Potrošači i dalje šalju poruku, a poruka je da cijene u Hrvatskoj, kad govorimo o prehrambenim proizvodima nisu realne i ja se nadam da će nastaviti tim tempom i mi uopće ne možemo govoriti isključivo o petku. Znamo da je bojkot i posljednjih tjedan dana tri trgovačka centra, ipak se potrošači pridržavaju manje više tog bojkota", rekla je Popović Filipović.

Poruku potrošača čuli su ipak i trgovci i Vlada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prave reakcije još nisu stigle. Imamo nekakva sniženja od strane trgovaca koja to nisu. Ja bih to prije nazvala zavaravajućom poslovnom praksom, nešto čime se mami potrošače u te trgovačke centre. I to je svakako, ne da nije dobrodošlo, nego je kažnjivo, a s druge strane. Evo danas imamo mjere za još 40 proizvoda koji su zaštićeni ovaj put. Zapravo apeliram i pozivam da se provjerava provedba mjera jer ako imamo na papiru, ako se to ne provodi, nema nadzora, ništa od toga", rekla je sugovornica.

Cijene u trgovinama su i dalje iznimno visoke.

"Ja vjerujem da će da će taj bojkot polučiti rezultate, da su se trgovci nadali da će se nekako potrošači umoriti i da će odustati. Bez obzira na današnje rezultate. Možemo reći da nisu odustali i apelirati na nekakvo sniženje cijena, ali da, kada govorimo o realnim cijenama, ne nekakve akcije koje su zapravo i dalje vrijeđanje", objasnila je Popović Filipović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj poručuje potrošačima - recite dosta je.

"Ono ono što je bitno u svakom slučaju da se glas građana čuje i možemo reći da se posljednjih tjedana taj glas građana zaista i čuje i da prvi put nekako možemo govoriti o protestnom konzumerizmu u Hrvatskoj. Do sada smo kupovali po cijenama koje su nam nametnute, a sada smo rekli dosta, pa neka se i tako nastavi, a vjerujem da će druga strana to jasno razumjeti", zaključila je Popović Filipović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa