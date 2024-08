Više od milijun turista upravo je Hrvatskoj: 'Izdalo se i više računa, potrošilo se više'

Polako završavamo ovaj glavni dio sezone, a čelnik Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić kao gost u RTL-u Danas otkrio je da se trenutno u Hrvatskoj odmara preko milijun i sto tisuća gostiju.

"Prvih 15-ak dana kolovoza je na razini prošlogodišnjeg turističkog prometa, kada pogledamo od početka godine - dva posto smo u plusu u dolascima i jedan posto u noćenjima. Dosadašnji tijek turističke godine iznimno je dobar možemo biti zadovoljni", rekao ej Staničić.

Ali je manje Talijana i Nijemaca te na pitanje jesmo li možda postali preskupi, odgovara: "Činjenica je da ove godine imamo nešto manje zabilježeno Nijemaca i Talijana u eVisitoru, ali vjerujem da će se ta dinamika još popraviti do kraja kolovoza ili djelomično u posezoni. Imali smo iznimno dobar raspored blagdana u predsezoni pa smo imali značajniji turistički promet, što je u skladu s našim ciljevima. A ono što sigurno treba u budućnosti jest malo značajnije promišljati i posvetiti pozornost na dodatnu promociji na tim tržištima."

S obzirom na to da je upravo Staničić nedavno rekao da se ne trebamo uspoređivati s najjeftinijim zemljama, pitali smo ga i zar nije porazno to da turisti dolaze s hranom u našu zemlju, a da obitelji moraju ručati u pekarama.

"Hrvatska ima iznimno raznoliku turističku ponudu i ona je zaista dostupna svima - onima plićeg i onima dubljeg džepa. Važno je nuditi vrijednost za novac. Dakle, kvaliteta turističke ponude i kvaliteta turističke usluge mora biti osnovni preduvjet za formiranje cijena. Sigurno da je ove godine bilo nekoliko primjera slučajeva". Evo nekih odstupanja od visoke razine cijena u pojedinim segmentima turističke ponude u odnosu na razinu kvalitete, ali uvijek je tržište ono koje iznivelira cijenu na temelju ponude i potražnje. I zato mi stalno apeliramo da Hrvatska jednostavno mora nuditi vrijednost za novac", rekao je.

O tome hoće li nam se možda te nerazumne cijene obiti o glavu odgovorio je da hoće tamo gdje je bilo, uvjetno rečeno, prijevare gostiju.

"Međutim, velika većina turističkih radnika je odgovorna i razmišlja i promišlja, planira na dugi rok, a vjerujem da ćemo i uz pomoć ove relacije tržišta, ali s druge strane daljnjeg rasta i gradnje i kvalitete naše turističke ponude zapravo odoljeti svim zahtjevima turista, odnosno gostiju koji posjećuju Hrvatsku. A Hrvatska je i dalje jedna od najpopularnijih najtraženijih turističkih destinacija Mediterana, što potvrđuju i brojke", rekao je čelnik HTZ-a.

Progovorio je što i njemu osobno smeta: "Pa i meni smeta isto ova priča oko nerealnog i neopravdanog podizanja cijena pojedinih usluga od ugostiteljstva, prijevoza smještaja i tako dalje tamo gdje to zaista nije popraćeno kvalitetom. Smeta mi i sve veći broj neprijavljenih gostiju. To je sigurno jedan izazov kojeg ćemo s kojim ćemo se morati susresti uskoro, kroz neke dodatne mjere pojačati - ne samo nadzor u dogovoru s Državnim inspektoratom - nego i sve ono što čini turistički promet i ukupnu turističku ponudu kako bismo ostali konkurentni na tržištu."

Nastavio je da se ove godine vratila sva naša konkurencijama Mediteranu, da će biti vrlo dinamično i da kreće žestoka borba za sljedeću godinu na turističkom tržištu.

Kaže da je ova godina prekretnica. "Ja mislim da mi rasta i prostora za rast u glavnoj turističkoj sezoni više nemamo. Ono što je naš fokus je rast u pred i posezoni, a ono što uvijek treba biti popraćeno je kvaliteta i raznolikost turističke ponude. Ova godina je sigurno prekretnica u hrvatskom turizmu, drago mi je da su i turistički radnici i oni koji strateški promišljaju o hrvatskom turizmu shvatili da moramo promijeniti model funkcioniranja našeg turizma u budućnosti i zato smo upravo na vrijeme donijeli i Zakon o turizmu", rekao je.

Otkrio je i da prvi preliminarni neslužbeni podaci govore o tome da je izdano pet do šest posto više računa i nešto manje od četiri posto veća vrijednost tih računa. "Ali pričekajmo kraj godine. Pred nama je još druga polovica kolovoza, koja je također jako intenzivna posezona - prije svega rujan i listopad - a sve će se zaključiti sa adventskim događanjima diljem Hrvatske u prosincu. Vjerujem da će taj financijski rezultat prihod od turizma nadmašiti 15 milijardi i da će on biti veći nego što je bio prošle godine i da će to biti u skladu s nekim našim očekivanjima", rekao je čelnik HTZ-a.