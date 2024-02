Organizatori današnjeg prosvjeda na Markovu trgu kažu da su zadovoljni prosvjedom i poručuju da će ih biti još. Očekuju li isto i vladajući, u intervjuu uživo s RTL-ovom reporterkom otkrio je potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

Je li vas iznenadio ovakav broj prosvjednika?

"Nije, živimo u demokratskom društvu. Prosvjed je legitiman i on se dogodio. Međutim, poruke koje smo čuli na današnjem skupu, mi nismo čuli nijedan konstruktivan prijedlog, nijedno riješenje kako bi ti ljudi vodili Hrvatsku. Čuli smo salve uvreda, prijetnji vladajućoj strukturi, predsjedniku Vlade. A svi ti ljudi su do 2016. godine vodili Hrvatsku zajedno s predsjednikom Milanovićem i postavlja se jedno logično pitanje. Da li su Hrvati živjeli bolje tada, 2016. godine ili danas? Da li je hrvatski BDP bio veći onda ili danas? Da li je minimalna i prosječna plaća bila veća 2016. ili danas? Ti ljudi su pokazali kako i na koji način mogu voditi Hrvatsku.

Bilo je i ljudi, naravno, koji nisu tada bili na vlasti, ali recite, što je bilo vulgarno?

"Što se tiče Možemo, možemo razgovarati o toj stranci i vođenju Grada Zagreba, gdje je danas najveći prirez. Neću govoriti o smeću, mogu govoriti o prometu. Vi danas u Zagrebu od točke A do točke B, to svi građani Grada Zagreba znaju, putujete gdje ste putovali 7-8 minuta, danas putujete 15 minuta. Znači, ti ljudi su pokazali na operativnoj razini kako tamo gdje su na vlasti, kako mogu voditi Hrvatsku. Gledajte, ovaj današnji skup nije tragičan za one ljude koji su na njega došli, nego je tragičan za one ljude koji su organizirali i koji su govorili na tom skupu."

Držimo se trenutak tih ljudi koji su došli. Otprilike gotovo svi koje smo snimili kažu da je izbor Ivana Turudića bio točka koja im je prelila čašu na neki način. Je li Vama sada žao što se od toga nije odustalo s obzirom na to da je to pokrenulo ovakve stvari?

"Gledajte, ljudi su imali priliku nekoliko puta u Hrvatskom saboru proteklih osam godina glasovati za neke ključne odluke. Npr. o zakonu o hrvatskom jeziku mogli su glasovati. Kada smo odlučivali o pomoći Ukrajini bili su protiv. Gledajte, to su fakti i ne može galama ni mržnja prekriti istinu i činjenice. To je jako teško, tako da ćemo se mi, naravno, s tim ljudima koji vode u oporbu, to je ovaj dio oporbe radikalna ljevica, sučeliti s faktima i argumentima i to nas očekuje vrlo brzo budući da će se izbori održati. Održat će se u zakonitom roku."

Na proljeće ili na jesen?

"O tome ćemo razgovarati još."

A plaši li vas ovo što se ljevica ipak na neki način ujedinila danas? Evo, čuli smo i Sandru Benčić, razgovarat će ponovno o mogućoj koaliciji.

"Ne ulazimo u to. Mi se s time ne opterećujemo. Ponavljam, u ovih osam godina koliko imamo odgovornost da vodimo državu bilo je jako puno izazova. Jako puno kriza. Usprkos i koroni, krizi i ratu u Ukrajini i svemu onome što smo prošli zajedno, što je uzrokovano unutarnjim prilikama nego vanjskim, mi smo danas najbrže rastuće gospodarstvo u Europskoj uniji. Ostvarili smo strateške ciljeve. Ušli smo u Euro, u Schengen. Sagradili smo Pelješki most, dolaze rafali. Tako da jako puno je postignuće ove Vlade. Na to ćemo se usredotočiti da to pojasnimo još jednom svim našim građanima, EU i mjere koje sada dolaze, o njima odlučujemo za koji dan. One će ostati kad govorimo o struji i plinu, tako da hrvatski građani neće plaćati ni veću cijenu struje i plina. Na takve stvari smo koncentrirani. Ove uvrede, ove salve laži koje smo mi danas čuli i slušamo ih posljednje vrijeme u Hrvatskom saboru i na sceni - na to smo se naučili. Toga se ne bojimo i vjerujemo da ćemo to pobijediti."

A na stranu političari, još jednom, tamo je bilo nekoliko tisuća ljudi. Ne znam možemo li se složiti koliko, ali sigurno je bio velik broj. Ono što smo najčešće od njih čuli je bio problem Ivana Turudića. Kako je vama to gledati, kako vam je slušati? Je li vam žao što nisu odustali od izbora Ivana Turudića? S obzirom na to da je to osoba koja lagao.

"Pa što vi stvarno mislite da je to problem zbog koga su ti ljudi danas organizirali skup? A gospodin Turudić odabran u zakonitom transparentnom postupku. Zašto su ti isti ljudi koji su vodili Hrvatsku zajedno sa Zoranom Milanovićem 2016. godine i 2015. i '14. kada su se radile sigurnosne provjere..."

Zašto vi niste, sad znate da je lagao?

"Ma, gledajte, ne mogu ja ulaziti da li je on lagao ili nije. Ja nemam tih podataka."

Na RTL-u je lagao.

"Ne znam, ja o tome ne mogu komentirati. Ja samo znam da je gospodin Turudić izabran u Hrvatskome saboru sa 78 glasova. Da je to čovjek koji je prošao sigurnosne provjere, da je bio predsjednik Županijskog suda, da je bio sudac i jest još uvijek sudac Visokog kaznenog suda uskočkih odjela. Znači, prošao je onaj veće provjere i to su fakti i od njega."

Ne biste odustali? Unatoč svemu.

"Nemojte me takve stvari pitati. Ja mogu samo govoriti o činjenicama koje utvrđuju institucije koje rade provjere i o onome što Vlada i premijer i mi moramo i moramo poštivati."

Bojite li se da ovakav prosvjed se može ponoviti još masovniji na Trgu bana Jelačića?

"Ne bojimo se ničega."