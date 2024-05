Druga polufinalna večer Eurosonga donijela je veliki obrat. Mjesto švicarskog predstavnika Nema, dosadašnjeg glavnog konkurenta Baby Lasagne, preuzela je Izraelka. Baby Lasagni potpora stiže sa svih strana. Uz njega je i Amerika pa je tako u ritmu Rim tim tagi dima zaplesalo cijelo američko veleposlanstvo u Zagrebu predvođeno samom veleposlanicom Nathalie Rayes.

Uživo iz Malmöa, gdje se uoči sutrašnjeg finala održava generalna proba, javila se RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis.

Brinu li hrvatski tim drastične promjene na kladionicama?

"Ne brinu, nisu bili toliko opterećeni samim kladionicama i prije finala, a kažu, pogotovo ne sad. Nakon druge polufinale večere u kojoj je nastupila izraelska predstavnica, vrtoglavo se popela na kladionicama i trenutno je druga. Rim tim tagi dim i Baby Lasagna i dalje čvrsto drže prvo mjesto. Danas je bio ovdje važan, uzbudljiv dan za sve natjecatelje koji spremno čekaju sutrašnje finale. Predstavnika ima 26, znamo da Baby Lasagna nastupa pod rednim brojem 23. Danas u 13.30 počela je prva proba za medije i nešto manji dio publike gdje je naravno bio i Baby Lasagna. Stvarno moram reći - dobio je ovacije i najveći pljesak od svih ostalih natjecatelja. Sve je spremno za sutra, no Marko i njegov tim večeras imaju stvarno važan zadatak. U 21 sat je generalna proba pred brojnim publikom, ali i ono još važnije, pred žirijem, koji će na temelju onoga što čuje i vidi, donijeti i odlučiti o bodovima uoči sutrašnjeg finala.

Kakav je epilog skandala s Nizozemskog? Ima li straha da se proširi na ostale sudionike?

"Prilično je to konfuzno i komplicirano sve skupa izgledalo na prvoj probi koja je počela nešto iza 13 sati. Cijeli show finala počinje tako da 26 predstavnika izađe pred brojnu publiku, predstavi se. Na tom početnom predstavljanju bio je i nizozemski predstavnik i trebao je nastupati pod rednim brojem 5, međutim, nije nastupio. Što se konkretno dogodilo, nismo doznali ni do ovog uključenja. Međutim, spominje se nekakav incident. Nizozemska delegacija izrazila je želju organizirati neku press konferenciju - to se nije dogodilo. Organizatori samo Eurosonga su organizirali press konferenciju točnu u 19 sati. U medijskom centru je 1100 akreditiranih novinara, svi su se nadali pitati ih što se zapravo dogodilo. Međutim, oni su održali samo kratku konferenciju u kojoj je glavna tema bila Eurovizija za mlade koja će se održati u Španjolskoj. Točne informacije zapravo nema, no postavlja se pitanje što će biti s njim - hoće li nastupiti večeras na glavnoj probi u 21 sat, koju prati žiri. Ako ne bude na toj probi, sumnjam da će moći uopće nastupiti u finalu, ako to želi."

