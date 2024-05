Vladimir Putin spreman zaustaviti rat u Ukrajini dogovorenim prekidom vatre, tvrdi Reuters.

No uz uvjet da se priznaju trenutačne linije bojišta. Reuters se poziva na tri izvora, upoznata s raspravama u Putinovu okruženju, koja tvrde da je ruski predsjednik maloj skupini savjetnika izrazio frustraciju zbog onoga što smatra pokušajima Zapada da osujeti pregovore i odlukom ukrajinskog predsjednika Zelenskog da ne pristane na pregovore. Putinov glasnogovornik Peskov rekao je kako je njegov šef više puta jasno dao do znanja da je Rusija otvorena za dijalog uz poruku da zemlja ne želi "vječni rat".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čeka se reakcija Ukrajine, a za RTL Danas situaciju je komentirao bivši veleposlanik Božo Kovačević.

"Nije to prvi put da ruski predstavnici nude pregovore i svršetak rata u Ukrajini, ali ovaj puta u ovim porukama, prenesenima potajno, ne spominju se uvjeti koje je dosad Rusija uvijek postavljala. To su bila tri uvjeta: denacifikacija, demilitarizacija i neutralni status Ukrajine, ali ostaje onaj uvjet od kojeg Rusija najvjerojatnije na namjerava odustati, a to je da anektirane teritorije Ukrajine, ostanu pod ruskom vlašću", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ključno pitanje je može li predsjednik Zelenski na kraju pristati na ovo kako bi se spriječile daljnje žrtve, objasnio je Božo Kovačević.

"Znamo da je nakon pregovora u Istanbulu 2022. Ukrajina predložila mirovni sporazum s kojim se Rusija suglasila, ali je Ukrajina pod pritiskom Zapada odustala od vlastitog zahtjeva i tada je predsjednik Zelenski donio odluku o zabrani bilo kakvih pregovora s Rusijom. Činjenica da se sad i na Zapadu objavljuju naznake moguće ruske spremnosti za svršetak rata, pokazuje da u političkim krugovima na Zapadu i u javnosti polako sazrijeva svijest da rat u Ukrajini, ako ni jedna strana ne popusti, će jako dugo trajati. Isto tako raste zabrinutost zbog sve većeg neraspoloženja i američke i europske javnosti prema neprestanoj pomoći Ukrajini, a bez toga se Ukrajina ne može uspješno suprotstaviti Rusiji. Činjenica da je Reuters objavio takvu vijest možemo tumačiti kao pritisak na političke elite Zapada da dopuste predsjedniku Zelenskom da pregovara s Rusima", dodaje stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, objašnjava Kovačević, teško je reći je li ovo presudni trenutak.

"Znamo da SAD i kolektivni Zapad pripremaju međunarodnu konferenciju u Švicarskoj, a nisu poznali Rusiju da sudjeluje. Ruske poruke su jasne. Nikakva konferencija o Ukrajini na kojoj ne sudjeluje Rusija ne može dati zadovoljavajuće rezultate. Činjenica da je ruska strana plasirala da je spremna na pregovore može značiti da bi Rusija prije početka te konferencije trebala pokazati da je spremna za dogovor i osobito bi bila zadovoljna da se dogovor o miru postigne prije konferencije, ali to je dosta malo vjerojatno", zaključio je Božo Kovačević.