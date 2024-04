A ŠTO VI KAŽETE? / Božinović: 'Nisu me fotošopirali na plakatu. Moja supruga zadovoljna je fotografijom'

Fotošopiranje fotografija nije neka novost, a često se koristi i u izbornim kampanjama. Zadnji u nizu o kome se priča zbog retuširane fotografije je Davor Božinović, prvi na listi HDZ-a i partnera u VI. izbornoj jedinici. "Nisu me fotošopirali na plakatu. Onaj tko je najmjerodavniji, a to je moja supruga, zadovoljna je fotografijom”, objasnio je Božinović nakon sjednice vlade svoj "makeover" na plakatima. “Što se tiče mosta, tamo me fotošopirao vjetar. Vidjeli ste rezultat”, dodao je.