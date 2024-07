Posljednja protugradna raketa ispaljena je 2020. godine, a otada lansirna stanica u Zagorju stoji zahrđala. Raketerima je novu nadu za povratak sustava dao ministar Josip Dabro.

Raketeri čekaju povratak sustava

"Evo da Bog da uspije u tome i da rakete opet idu u funkciju. Kao što vidite kod lansera smo, zjapi, trune čeka", poručuje predsjednik Udruge raketara Josip Salatko.

Na povratak sustava čekaju i zagorski, ali i slavonski raketari.

Raketar iz Šiškovaca Ivo Jermić tvrdi da je sustav u potpunosti bio uspješan. "Nismo imali leda dok smo djelovali raketama", ističe.

Ministar Dabro smatra da treba poslušati i ljude koji su radili s tim sustavom te koji su uvjereni da on ima smisla. Međutim, glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler navodi da istraživanja pokazuju da te metode nisu opravdane ni učinkovite.

"Postoji veliki broj istraživanja sa vrlo respektabilnim metodama koje pokazuju da se štete povećavaju u situacijama kada zasijavamo te oblake", objašnjava.

Raketeri se ne slažu s ovim stavom. "Bolje smo branili nego kako sada izgleda. Nekada smo branili 100 posto, nekada malo manje kada je bilo jako opasno, ali opet se smanjilo", dodaje Salatko.

Raketari imaju podršku poljoprivrednika. Franjo Čolić iz Županje kaže: "To je bilo učinkovito, to je nesumnjivo. Zašto se država toga odrekla, ja to ne znam. To se petlja neko privatno, što je koga briga hoću li ja biti potučen".

Drugi stanovnik Županje smatra da u svakom slučaju nešto treba napraviti jer, kaže, nije normalno što se događa. "Dok sam bio mlađi, to je još funkcioniralo, pucalo se i nije bilo ovakvih ekstrema", prisjeća se.

Politička podrška protugradnoj obrani

Domovinski pokret je i prije izbora snažno zagovarao protugradnu obranu, tražeći da ona ne bude svedena samo na generatore. Davor Dretar lani je organizirao prosvjed protiv njezinog ukidanja. "Okupili smo se tu da zamolimo naše vladajuće za obranu od tuče", tada je govorio.

"Mi imamo takve informacije i saznanja da su takve metode vrlo ograničene učinkovitosti, ponekad i opasne, i naš je zadatak da takve informacije vrlo jasno komuniciramo", zaključuje glavni ravnatelj DHMZ-a.

Ministar Dabro je poručio da će inzistirati na obrani od tuče protugradnim raketama. Kod nas se taj sustav počeo napuštati 2020. godine, dok ga susjedna Srbija još uvijek koristi.