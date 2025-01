Bolnica u Čakovcu na rubu kolapsa, kirurzi masovno odlaze: 'Ta ekipa uzurpira bolnicu'

Deset od 19 kirurga u čakovečkoj bolnici, njih više od pola dalo je otkaz. Nezadovoljni su novim šefom kirurgije koji je kažu postavljen političkom, a ne odlukom utemeljenoj na stručnim kriterijima.

"Možete se vratiti u normalnim uvjetima, a ne kad vam se ruke tresu i kada ste po stresom. Ja sam već 2014. otišao zbog istog čovjek i iste ekipe. Oni uzurpiraju bolnicu, a i našu kirurgiju", kaže Tomislav Novinščak, kirurg Županijske bolnice Čakovec koji je dao otkaz.

"To je tim koji nije sposoban za ovaj zadatak da vode bolnicu od tisuću zaposlenih i to su dokazali kada su bili na vlasti između 2016. i 2019. Ja sam kirurg, moram biti u sali i želim biti u sali, ali pod ovim uvjetima se neću vratiti", kaže Matija Branilović, kirurg Županijske bolnice Čakovec koji je dao otkaz.

U znak podrške liječnicima pred bolnicom su se spontano okupili građani.

"Doći će netko iz Zagreba operirati mene bez da zna moju povijest bolesti, zbog čega zbog jednog čovjeka koji ne želi otići", kaže Vesna Zorc iz Čakovca.

"Kažu da će poslati liječnike iz drugih gradova, pa što su oni mesari koji dođu s cekerom i izvade nož, pa oni nas moraju znati, moraju znati našu povijest bolesti, to su ljudi s kojima mi koji smo bolesni surađujemo", kaže Krešimir Vukina iz Čakovca.

Ravnatelj bolnice poručuje - riječ je o pokušajima destabilizacije rada bolnice, a liječnike poziva na sastanak.

"Od 35 rukovodećih mjesta ja sam napravio devet izmjena, a bune se samo kirurzi. Trebamo se zapitati koje je njihova zapravo agenda. Vrata ove bolnice su im širom otvorena i ja ih pozivam da se vrate na posao", kaže Nikola Hren, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec.

Kirurzi koji su dali otkaz kažu od svojih zahtjeva neće odustati. Osudili su i izjave ministrice zdravstva koja kaže kako oni čine samo 1 posto zaposlenih.

"Ministrica kaže da smo mi marginalci, da smo mi 1 posto zaposlenih. Pa nismo mi 1 posto mi smo 60 posto ove kirurgije. Sve je savršeno, a šalju se dva kirurga koja sada drže službu", kaže Tomislav Novinščak, kirurg Županijske bolnice Čakovec koji je dao otkaz.

"Po informacijama koje imamo funkcionira tako da je tu dnevno tri do četiri kirurga, a u normalnom radnom danu u pogonu je 13 do 14 specijalista, pametnome dosta", kaže Matija Branilović, kirurg Županijske bolnice Čakovec koji je dao otkaz.

Iz bolnice uvjeravaju - zdravstvena skrb nije ugrožena u ispomoć su stigli kirurzi iz Zagreba.

"Zdravstvena skrb nije bila ugrožena niti jedan dan, kontinuirano se pružala pacijentima, održavale su se operacije i operativni program je bio pun", kaže Nikola Hren, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec.

Međimurski župan poručio je kako je riječ o krizi ogromnih razmjera, a ministricu zdravstva pozvao je na hitnu reakciju.

"Bolnica nije i ne smije biti vlasništvo jedne političke stranke. Nikome nije do sada palo na pamet igrati se ljudskim životima, a jučer se zbog nekompetentnosti i loših odluka uprave bolnica dogodilo upravo to. Kada se odgađaju operacije, kad onkološki pacijenti dobivaju promjenu termina onda je to igranje ljudskim životima", rekao je Matija Posavec župan međimurski.

Liječnička komora kao i Udruga bolničkih liječnika traže hitnu depolitizaciju upravljanja u zdravstvu.

"To znači da se raspisuju javni natječaji za članove upravnog vijeća umjesto sadašnjeg modela gdje većinu čini politički kadar. Tu treba krenuti jer ta upravna vijeća onda po nalogu politike imenuju ravnatelje", rekla je Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Traže izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti na dobrobit zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

O svemu se oglasila ministrica Irena Hrstić.

"Činjenica je da imamo otpor 10 kirurga, a čakovečka bolnica ima oko 1000 zaposlenih, dakle jedan posto. Ja ne umanjujem tu činjenicu, ali je vrlo neobično da je otpor samo 10 kirurga. Vjerujem da postoji problem, ali mislim da ministarstvo zdravstva ne treba rješavati lokalne, možda ne dovoljno dobro komunicirane poruke", smatra Hrstić.

Svoje mišljenje uputila je i Hrvatska liječnička komora. HLK naglašava da politička podobnost u izboru rukovodećih funkcija ugrožava kvalitetu zdravstvene skrbi, povjerenje pacijenata i radnu atmosferu. Komora predlaže promjene, uključujući transparentne i stručne kriterije za imenovanje upravnih vijeća, javne natječaje i uvođenje ograničenja broja mandata za rukovodeće pozicije. Cilj je osigurati profesionalno upravljanje zdravstvom, poboljšati radne uvjete te osigurati kvalitetnu zdravstvenu uslugu pacijentima. HLK poziva Ministarstvo zdravstva i Vladu na otvoreni dijalog o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.