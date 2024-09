Bliski istok vrije, Zelenski u SAD-u. Miro Kovač: 'Jedan rat je opasniji za Hrvatsku'

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u subotu je u RTL-u Danas danas analizirao je dva svjetska žarišta rata.

Glavni čovek Hezbollaha je ubijen. Je li to sad okidač za totalni rat na Bliskom istoku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I njegov prethodnik je ubijen prije 1992. godine i nije to ništa novo. Izrael je država koja ima svijest da samo ona sama sebi može pomoći. To je način razmišljanja, većina u Izraelu smatraju da je riječ o opstojnosti države i za to se nikakva sredstva ne biraju. Smatra se da je Hezbolah ugroza - treba eliminirati ljude koji su važni u Hezbollahu. Hamas je ugroza, ugroza je Iran. Izrael je čak spreman ići na konfrontaciju s Iranom da bi uvukao i SAD, da dođe do solidarnosti unutar političkog Zapada kako bi se uništile nuklearne mogućnosti Irana.

Hezbollah sad obezglavljen, podupire ga Iran. Možemo li očekivati sada uključivanje aktivno Irana koji je nuklearna sila?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije nuklearna sila još, on to želi postati. I u tome je stvar - Iran ne želi riskirati da propadne potencijal da postane nuklearna sila. Kada bi sad došlo do radikalizacije i do pravog sukoba s Iranom, Iran bi u tom konfliktu izgubio. Amerikanci bi se morao uključiti na strani Izraela, došlo bi do standardizacije unutar političkog Zapada, uključujući neke druge države na zapadu - na primjer Velika Britanija. I bile bi uništene nuklearne mogućnosti Irana, koji bi izgubio mogućnost postati nuklearna sila i Iran to neće učiniti.

Kada će se Izrael zaustaviti? Vidimo ga u New Yorku kako maše papirima kaže da će ići do kraja.

Izrael će se zaustaviti onda kako to vidimo kada prestanu te ugroze. S druge strane, muslimanski svijet smatra da je Izrael smetnja na Bliskom istoku. Velik dio muslimana tako razmišlja - posebno šijiti. I dok bude takvo razmišljanje prisutno u muslimanskom svijetu i dok ne bude kompromisa da Izrael može postojati na Bliskom istoku, da se to tolerira, i da više nema ugroza i sve dok Izraelci prihvate da ne da Palestinci imaju pravo na svoju državu - sve dotad ćemo imati konflikt.

Amerikanci će uvijek podržavati Izrael. Mi ćemo podržavati Izrael jer je Izrael dio političkog Zapada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O Ukrajini - Zelenski je predstavio plan i Kamal Harris, Biden i Trumpu. Može li Zelenski dovesti za pregovarački stol Putina?

Zelenski ne može ništa. Na žalost,on je u poziciji slabosti. On je sada osjetio da se klima u Americi promijenila u odnosu na njega, više nema tog entuzijazma. Stanje na bojištu za Ukrajinu nije dobro. Ukrajina gubi teritorije u Donbasu. Ugrožena su neka vrlo važna logistička mjesta poput Pokrovskog i nekih drugih mjesta, manjih gradova i Zelinski može samo moliti Boga da ne pobijedi gospodin Trump.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trump kaže: 'Za tango je potrebno dvoje.' Što će se dogoditi?

Ako je Zelenski iskren prema sebi, ako se ne preračuna, ion je sada osjetio klimu u SAD u, neće dobiti dopuštenje da upotrijebi dalekometno oružje daleko u teritorij Rusije. Neće ući u NATO savez kratkoročno. Znači, ako je to tako, Zelenski se mora dobro razmisliti.Zar nije možda bolje sklopiti nekakav privremeni mir da se situacija smiri, a ne dalje ratovati. I jedini izlaz je onda Trump, jer ako se nastavi ovo ratovanje, to je loše za Ukrajinu.

Ali i to želim jasno reći - loše je i za nas u Europi da baš nismo. Mi smo najveći gubitnici, naravno nakon Ukrajine, jer nama se povećavaju cijene energenata. Vidimo što je gospodin Draghija koji je predočen gospođi von der Leyen Mi smo nekonkurentni u odnosu na sad kad je riječ o cijeni plina, a plin je potreban za tešku industriju. Zašto Nijemci imaju problema s automobilskom industrijom? Pa ne zato što smo bili loši, oni su dobri. Nego skupo je u Njemačkoj proizvoditi.

Govorim o dva rata, nama se iz percepcije Hrvatske čini da su daleko, ali možda i nisu toliko daleko - koje je ratno žarište opasnije za Hrvatsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sigurno Ukrajina jer se Ukrajine tiče direktno Europe. Nama u Europi je važno da se konačno neki malo jači igrači, tu mislim na Francuzi i na Nijemce, aktiviraju. Ovdje se radi ipak o našem kontinentu. Ukrajina je u Europi. Ukrajina nije u Južnoj Americi, a nije u Sjevernoj Americi. Nalaze se u Europi i to je i naša zadaća - mi ćemo pomoći i tu se radi o našim interesima. Radi se o energetici o industriji i o budućnosti našeg kontinenta.