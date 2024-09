OSIPANJE U OSIJEKU / Bivši DP-ovci poslali poruku: 'Pregazit ćemo ove konjokradice kao plitak potok'

U Osijeku je pred novinare izašlo nekoliko desetaka članova koji su napustili stranku nakon prošlotjedne pobjede Ivana Penave. Ističu da je DP prestao postojati u Skupštini Osječko-baranjske županije, a slično očekuju i na gradskoj razini gdje je, kažu, pitanje hoće li stranka imati Klub vijećnika. Poručuju da su u stranku ušli zbog ideje bolje Hrvatske, a ne zbog interesa kako to pokazuju u Penavinom taboru te su čelništvu DP-a poslali poruku: 'Onog časa kad se ta odluka među nama donese - ovi ljudi su u stanju za dva tjedna preorati čitav teren i ovim konjokradicama - zapravo ih pregaziti kao plitak potok. To vam jamčim i to ćemo napraviti', rekao je Krešimir Čabaj. Više pogledajte u videu...