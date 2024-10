Sve nestaje u trenu. Slovenci očajni. Marina u suzama: 'To je za mene apsurd i prijevara'

Bageri na terenu u Istri. Bespravno izgrađene kuće, apartmani, terase - sve nestaje u trenu, a vlasnici ogorčeni.

"Kuću koju mi je dala država, kuću s dvorištem i brojem i svim. Ne mogu mi je srušiti, razumijete. Zašto su mi je onda dali?", kaže ogorčena Slovenka.

"Ja sam tu privremeno prijavljena i to mi je dopustila država. To je za mene apsurd i prijevara", kaže Marina iz Slovenije. No, država i grad su jasni. Tri puta su ih upozorili da su gradili ilegalno. Najveća kazna je oko 6600 eura.

"Vidimo da ljudi masovno nose ča te kamp prikolice, kamp kućice, mobile homove da pomalo su uspjeli su razumjeli da ono što su napravili nije po zakonu", kazao je Robert Ostoni, komunalni redar Grada Vodnjana.

Za područje grada Vodnjana inspektorat je izdao 114 rješenja o uklanjanju bespravno sagrađenih građevina. Više od 80-ak ljudi samo je postupilo po rješenju, a 16 građevina od danas

Inspektorat uklanja prisilno. Trošak uklanjanja ovisi o veličini građevine. Iznosi se kreću oko 10 tisuća eura po objektu.

"Odmah sam angažirao projektanta da ucrta sve imamo u gruntovnici ucrtano i put smo napravili prije je bila šum, sve je bila šuma. E tko vam je rekao da smijete graditi? Nitko. Ali ipak

jeste? Ipak jesmo zato što je rekao sad imate vodu onaj što nam je prodao imate vodu imate sve , možete", kaže Tomaž iz Slovenije.

Ali nisu mogli i nisu smjeli. "Mi smo jako zadovoljni da se ta akcija provodi i da ljudi vide da institucije rade svoj posao", dodaje Ostoni.

Na području Rijeke i Istre u posljednjih pet godina, Inspektorat je podnio 58 kaznenih prijava, stotinjak optužnih prijedloga. Uklonjeno je 377 nezakonitih građevina. A ilegalni graditelji su dobili kazne veće od četiri milijuna eura.

