U dvorište RTL Televizije stigao je Baby Lasagna, i to kao gost Top.hr-a, emisije s najrelevantnijom glazbenom listom singlova u Hrvatskoj i RTL-ovoj Idi Hamer otkrio gdje ga sve na račun slave puštaju preko reda, kakvo ga ljeto očekuje i kako je bilo na njegovu najvećem nastupu do sada, Novosadskom EXIT festivalu.

"Nevjerojatno iskustvo, puno je energije. Jer kada publika pleše s tobom daju ti energiju, ti daješ njima. To se ne može opisati, jednostavno to moraš doživjeti", poručio je nakon EXIT-a.

Imaš iznimno brz tempo. Koliko si koncerata odradio do sad i koliko te čeka do kraja ljeta?

"Nemam pojma koliko sam odradio i što se sve može brojati kao koncerte. Ali imam još 30-40 koncerata do kraja ljeta. Kako radimo ove koncerte, istovremeno se pripremamo za Šalatu. Dizajniramo pozornicu, outfite, bukiramo pirotehniku i svašta nešto."

Stigneš li se uz sav taj tempo odmoriti, otići na ljetni godišnji?

"Ne baš. Mislim da ću na kraju kolovoza uhvatiti jedan-dva (dana, op.a.) gdje ću biti slobodniji, ali za sada ne uopće."

Jesi li uspio prigrliti popularnost, je li ti to i dalje neobično?

"U trenucima prigrlim kad dođem na poštu ili neke birokratske ustanove pa me puštaju preko reda, tada sam definitivno poznat. Ali kada se želim sakriti, kad bih otišao u kino, malo mi teže padne, ali naviknuo sam se. Nije nešto strašno."

