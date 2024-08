Remetili su mu mir pa ih je uklonio. Josip se 'ležećih policajaca' riješio. Sad ga čeka kazna

Automehaničar Josip Blažinec iz Koprivnice odlučio je ukloniti uspornike prometa ispred svoje kuće. Stvarali su mu buku i remetili mir.

"Ništa nismo oštetili – čak smo i asfalt očistili, sve smo napravili da ne bi bilo… Sve po PS-u", rekao je Josip koji se zbog nesnosne buke kamiona kad prelaze uspornicima odlučio na nesvakidašnji potez. Rekao je kako su tražili da se uspori promet, ali nisu znali da će dobiti ležeće policajce ispod prozora.

"Taj koji je tražio da se stave ležeći policajci, nek traži da se stave pred njegovu kuću", dodao je Josip. Kap su mu prelila dva kamiona koja su jučer punom brzinom prošla preko uspornika.

"Ja sam to napravio na svoju ruku. Nije me nitko nagovarao niti sam ja ikoga molio da mi pomogne. To je čisto moja odgovornost", dodao je, Postavljanje usporivača prometa tražio je mjesni odbor na zahtjev stanovnika te ulice. I oni su iznenađeni Josipovim potezom.

"Nije u redu to što je učinio, mislim da bi tu grad i policija trebali reagirati", komentira Manuel, a Melita dodaje: "Ne slažem se s time, tako bi ljudi svašta radili onda i što smiju i što ne smiju", kaže. Iz policije su jasni. Riječ je o prekršaju za koji je kazna 260 eura.

"Utvrdili smo da je 51-godišnjak počinio prekršaj iz članka 14. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, tako da je neovlašteno uklonio prometnu opremu na cesti. 51- godišnjaku je uručena obavijest o počinjenom prekršaju", stoji u priopćenju. No grad ipak ima rješenje.

"Upravo potpisujemo ugovor i u planu nam je izgradnja prometnice od Petranjske ceste do Herešina gdje ćemo sav teretni promet maknuti s te prometnice i građani koji tamo stanuju imat će veći mir - neće im prolaziti kamioni", zaključio je pročelnik za izgradnju Grada Koprivnice Mario Perković.

Iako kamioni više neće prolaziti ispred Josipove kuće, uspornici će se ipak vratiti na staro mjesto. Jer ondje svih ovih godina nisu bili slučajno. Postavljeni su s razlogom prije 4 godine - a razlog je usporavanje i očuvanje života koji su ipak vrjedniji od povremene buke.



