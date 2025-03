HITNI SAMIT / Ana Mlinarić: 'Europski lideri spremni su na političke vratolomije kako bi se pokazalo jedinstvo EU'

Već nekoliko dana nitko ovdje ne računa na Viktora Orbana. Postavljaju se dva pitanja hoće li on zaista ići tako daleko i reći ne ili je moguće da napravi neki manevar, kao što je prošle godine izašao iz prostorije kada se odlučivalo o paketu vojne pomoći za Ukrajinu. On je sinoć bio u Parizu, no, čini se da ga ni francuski predsjednik nije uspio slomiti jer je jutros rekao 'različito gledamo na mir'. Viktor Orban cijeli je niz puta do sada prijetio, pa uspio i trgovati određene ustupke za Mađarsku. Ali sada je potpuno druga situacija. S jedne strane, druga geopolitička situacija, a Viktoru Orbanu vjetar u leđa daje Donald Trump i njegov dolazak na vlast u SAD u i njegova potpuno nova paradigma viđenja rata u Ukrajini, ali i partnerstva s Europskom unijom. Više pogledajte u prilogu