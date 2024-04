PREKRETNICA NA POMOLU? / Agentica za nekretnine otkrila ispuhuje li se nekretninski balon: 'Divljanja cijena nema, ali...'

Planirate li kupnju stana - možda je sada pravi trenutak! U više županija zabilježen je nagli pad prodaje stanova - što bi trebalo ukazivati i na pad cijena kvadrata. U Zagrebu je lani prodano 22 posto manje stanova nego 2022. godine to jest njih nešto manje od osam i pol tisuća. Prosječna cijena bila je 2300 eura po kvadratu. Agentica za nekretnine otkrila nam je znači li to da nekretninski balon ispuhuje i padaju li s njime cijene. 'Došlo je do pada prometa nekretnina međutim što se tiče cijena i korekcije cijena ne zamjećujemo pad, stagnaciju nekakvu da, smirivanje tržišta u tom smislu. Divljanja i rasta cijena nema, ali nema niti pada. Ponuda je daleko manja od potražnje tako da u tom smislu korekcije ne očekujemo jer zakon ponude i potražnje definira cijenu', kazala je Martina Naletilić agentica za nekretnine.