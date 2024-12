Adventska čarolija u Muzeju antičkog stakla: Božićnu jelku krase originalni i ručno napravljeni ukrasi

U moru konfekcijskih ukrasa za božićne jelke uvijek se izdvajaju oni koji su originalni i ručno napravljeni. Na Adventu u Muzeju antičkog stakla takve su i ove godine prezentirali na izložbi troje autora koji su nam pokazali kako nastaju njihovi radovi. Na stiliziranim božićnim drvcima ukrasi od stakla izgledaju kao da lebde.

Marko Štefanac godinama brusi svoju vještinu u izradi replika antičkih posuda koje su uvijek imale dekorativnu, ali i uporabnu funkciju. Staklopuhač mora biti precizan i koncentriran jer proces izrade krhkih predmeta je sve samo ne jednostavan.

"Taljenje stakla se provodi na temperaturi od oko 1200 stupnjeva Celzijevih i mora se rastaliti minimalno 18 sati prije samog korištenja same peći jer staklo kad se ubaci unutra dolazi do samog kuhanja i ti mjehurići tijekom tih 18 sati moraju se izbistriti iz same peći", pojašnjava proces staklopuhač Marko Štefanac.

Antonija Gospić, poznata po izradi originalnog staklenog nakita, već nekoliko godina u ovo doba godine izrađuje originalne staklene kuglice za božićne jelke. Okušava se u različitim tehnikama poput one koja dolazi s poznatog staklarskog otočića Murano kraj Venecije.

Murano staklo je malo drukčije od drugih tipova stakla, dosta je mekano i ima veliki raspon boja. Prikladno je za ovako neke dekorativne predmete. U ovom slučaju su to kuglice.

"Koristim ovu mini lulu za puhanje. Nanosim staklo na vrh lule i onda ispuhujem kuglicu", pokazuje staklopuhačica Antonija Gospić.

U muzeju u kojem je izložena bogata arheološka zbirka antičkih bočica i posudica od stakla, staklopuhači rade svaki dan, a uz poslove na restauraciji i konzervaciji dragocjenih arheoloških eksponata, pridruži im se i restauratorica i konzervatorica Ivana Matković.

"Sad sam izrađivala malu bočicu od borosilikatnog stakla ili repliku rimskog lakrimarija. To su te male bočice u kojima su se čuvale vrijedne tekućine. Poput nekakvih skupih parfema, možda lijekova, otrova i slično", pokazuje Ivana Matković.

"Muzej ne smije biti samo mjesto gdje se izlažu neki stari predmeti. Da bi bili zanimljivi, moraju biti živi", poručuje ravnatelj ustanove u kojoj su najveća atrakcija za posjetitelje ipak radionice izrade stakla.

"Posjetitelji mogu vidjeti od same sirovine postupak koji dovodi do jednog predmeta koji je svaki za sebe poseban i jedinstven jer su sve rađeni ručno. Ovom izložbom, ali i prijašnjim nekim aktivnostima, smo pokazali ljudima na koji način to nastaje", kaže ravnatelj MAS-a Hrvoje Manenica.

Odavno su te replike antičkih predmeta, ali i originalne umjetničke kreacije, popularni turistički suveniri iz Zadra, ali i pokloni po koji Zadrani i Zadranke navraćaju za rođendane ili vjenčanja.

"Ovisno o prilici tako se biraju i tematski pokloni. Jako puno se kupuju replike antičkog stakla jer je to zaista jedinstveno, zanimljivo i drugačije, ali isto tako i nakit ima svoje mjesto kod onog ženskog dijela publike tako da nam žene zaista često dolaze u posjet i kupuju nakit", otkriva Fabija Franulović, voditeljica marketinga, promocije i prodaje jedinstvenog Muzeja antičkog stakla.

Staklene kuglice sada već sakupljaju i kolekcionari jer se u kreativnim radionicama svake godine ukrašavaju i novim motivima.