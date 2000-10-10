Reakcije stranačkih čelnika

Predsjednik HSLS-a Dražen Budiša ocijenio je da EU s prevelikim optimizmom gleda na budući razvoj političkih događaja u Srbiji i njenu ulogu na ovom području, odnosno na jugoistoku Europe. Za Hrvatsku, kazao je, nije presudno hoće li se SRJ ukidati sankcije, već da EU i SAD posvjedoče u novim okolnostima, ono što je dogovoreno kao načelo o individualnom pristupu svake zemlje EU i europskim integracijama.

Predsjednik HSS-a Zlatko Tomčić još je u subotu istaknuo da ga iznenađuje euforičnost međunarodne zajednice kada se govori o skidanju sankcija SRJ-u. Istaknuo je da bi međunarodna zajednica trebala tražiti izručenje Miloševića Haagu.

Zlatko Kramarić, v.d. predsjednik LS-a, kazao je kako je ukidanje sankcija bilo očekivano s obzirom na promjene koje su se u Srbiji dogodile. No, kaže, tek se treba pokazati jesu li te promjene bile demokratske.

Damir Kajin, potpredsjednik IDS-a, istaknuo je da je bilo za očekivati da će EU tako postupiti. Treba vjerovati, rekao je, da će se poštivati onaj dio odluke koji se odnosi na Slobodana Miloševića i da će on kao i ljudi iz njegova vrha koji su inscenirali rat na bivše jugoslavenske republike doći u Haag.

Jadranka Kosor, članica Predsjedništva HDZ-a, smatra da je odluka EU o ukidanju glavnine sankcija SRJ preuranjena i euforična. HDZ pozdravlja sređivanje političkih prilika u susjednoj zemlji demokratskim putem, no zainteresirana je za razjašnjenje sudbine nestalih hrvatskih državljana i sukcesiju bivše Jugoslavije.

Miroslav Rožić, saborski zastupnik HSP-a, također je kazao da je za HSP ukidanje sankcija potpuno očekivano i nije iznenađenje.