Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij gostovao je u emisiji Meet the Press na američkom televizijskom kanalu NBC News. U jednom je trenutku opsovao ruskog čelnika Vladimira Putina jer Ukrajinci, kako je kazao, "nisu spremni prepustiti svoju slobodu je*enom teroristu Putinu".

"Imam puno snage, ali čak i ako se osjećam jakim, a imam puno energije, to ne znači da se želimo boriti cijeli život jer je cijena visoka, kao što sam rekao. Jer rat uzima najbolje od nas, najveće heroje, najbolje muškarce, žene, djecu. To je to. Ali nismo spremni dati svoju slobodu ovom je*enom teroristu Putinu. To je to. Zato se borimo", rekao je Zelenskij tijekom gostovanja.

'Predsjednik Biden je bio ovdje i mislim da je razumio neke detalje'

Osim toga, ukrajinski je predsjednik u NBC-jevoj emisiji pozvao Donalda Trumpa u posjet Ukrajini nakon što je on obećao da bi mogao okončati rat Rusije i Ukrajine u 24 sata ako bi ga Amerikanci ponovno izabrali na izborima iduće godine.

"Bivši predsjednik Trump rekao je da za 24 sata može to riješiti i završiti rat... Tako da je i on dobrodošao. Predsjednik Biden je bio ovdje i mislim da je razumio neke detalje koje možete razumjeti samo dok ste ovdje", naglasio je Zelenskij. "Ako može doći ovamo, trebat će mi 24 minute - da, 24 minute. Ne više - 24 minute da se Trumpu objasni kako ne može upravljati ovim ratom u tom vremenskom okviru. On ne može donijeti mir zbog Putina", dodao je.

No, nije siguran hoće li Trump podržati Ukrajinu ako bi ga ponovno izbrali.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Timeove osobe godine Zelenski postao usamljeni borac: 'Globalna podrška ratu u Ukrajini sve se više smanjuje'