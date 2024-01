Unatoč tome što Rusija ima znatno veću vatrenu moć, njezina ilegalna invazija na Ukrajinu nije išla prema planu. Iako Ukrajina nije bila članica NATO-a, Zapad je na apel predsjednika Volodimira Zelenskog za pomoć odgovorio masom visokotehnološkog oružja i streljiva. Međutim, nakon gotovo dvije godine sukoba visokog intenziteta, objema stranama ponestaje streljiva, piše vojni analitičar Sean Bell za Sky News.

"Nadahnut početnim uspjesima Ukrajine u oslobađanju 12.000 četvornih kilometara okupiranog Harkova u rujnu 2022., Zapad je osigurao ogromnu količinu vojnih zaliha kako bi podržao proljetnu ofenzivu gospodina Zelenskog. Međutim, unatoč mjesecima intenzivnih borbi, bojišnice se nisu značajno pomaknule, a objema stranama treba više vatrene moći da prevladaju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ni jedna nacija nema dovoljno ratnih zaliha streljiva da zadovolji zahtjeve tako brzog rata iscrpljivanja. Rusija je uvijek skladištila osnovno oružje i vjeruje se da je započela rat s nekoliko milijuna topničkih granata - međutim, čak su i te zalihe sada pri kraju."

"Ukrajina se nije mogla mjeriti s ruskim zalihama oružja, ali se zapadna potpora usredotočila na visokotehnološko oružje koje je Ukrajini pružalo sposobnost preciznih napada. No, to zapadno oružje dolazi iz postojećih zaliha i nijedna nacija nema luksuz da drži više oružja nego što mu je potrebno. Zbog toga je svako oružje donirano Ukrajini povećavalo nacionalni sigurnosni rizik za državu donatora."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sjeverna Koreja može očekivati novu narudžbu iz Rusije

"Donirajući "starije zalihe" oružja, Zapad je procijenio da su troškovi i implikacije rizika podnošljivi, ali je ponuda zapravo bila neizbježno ograničena. Kako bi riješila problem nedostatka vatrene moći, Rusija se obratila Sjevernoj Koreji za isporuku balističkih projektila i milijun topničkih granata, a mogu se očekivati ​​i ponovne narudžbe."

"Iran rado isporučuje bespilotne letjelice i veće rakete, koje možda nisu tako sposobne ili učinkovite kao one sa Zapada, ali najvažnije je da su sada dostupne. A Rusija ima ogromnu obrambenu industrijsku bazu koja je prešla na ratnu osnovu, financiranu ogromnim prihodima od nafte. Rusija se ponovno naoružava, i to brzo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Suprotno od toga, Ukrajina ima tek nastalu industrijsku bazu koja je vrlo ranjiva na ruske raketne napade - potrebni su mjeseci da se izgrade proizvodni kapaciteti i jedan udar Rusije da se uništi. Ukrajina se nada da će ove godine izgraditi milijun bespilotnih letjelica, ali se ne može mjeriti s kapacitetom ili sposobnošću ruske obrambene industrije i nema oružje kojim bi zaprijetila ruskoj industrijskoj bazi."

"Ukrajinski BDP samo je djelić veličine ruskog - 157 milijardi funti naspram gotovo 1,6 bilijuna funti - tako da se ne može natjecati s ruskom globalnom kupovnom moći ili nacionalnom obrambenom industrijskom sposobnošću. Dakle, gdje to ostavlja Ukrajinu? Bez značajne i trajne zapadne vojne potpore, predodređena je da na kraju postane preplavljena znatno većom sposobnošću Rusije da se ponovno naoruža."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ogoljene zapadne zalihe ne mogu zadovoljiti potrebe Ukrajine, ali Zapad ima znatno veći kapacitet za mobilizaciju svoje vojne industrijske baze ako to odluči učiniti. Ranije prošle godine, Zapad je obećao Ukrajini da će osigurati milijun artiljerijskih metaka do ožujka 2024. Iako zapadna industrija ima kapacitet odgovoriti, to obećanje neće biti održano."

"Zapadna politička potpora Ukrajini i dalje je snažna, ali ova namjera tek treba biti usklađena s potrebnom kolektivnom financijskom obvezom. Zapadno obrambeno planiranje pretpostavljalo je da dugotrajni ratovi visokog intenziteta vjerojatno neće biti kratkoročni problem i da će mu tehnologija osigurati asimetričnu vojnu prednost."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Međutim, specijalno oružje je skupo i može se nabaviti samo u relativno malom broju. I ne mogu se lako zamijeniti jer proizvodne linije ostaju otvorene samo dok se narudžbe ne ispune, a tehnologija brzo zastarijeva. Zelenskij je uvijek tvrdio da se bori protiv Rusije u ime Zapada, ali Ukrajina ne može pobijediti bez vojne (i financijske) pomoći."

"Ohrabren Putin možda neće biti prijetnja izvan ukrajinskih obala u kratkom roku, ali pobjeda u Ukrajini neizbježno bi imala dugoročne posljedice. A što bi Kina - s okom na Tajvan - rekla o takvoj pobjedi? Ukrajinski rat razotkrio je neke kritične nedostatke zapadnih ratnih pretpostavki. Osim ako se ne obveže na koordiniranu dugoročnu strategiju stvaranja oružja koje Ukrajini treba - i to hitno - donijet će Putinu pobjedu za kojom žudi", upozorio je Bell na potencijalnu crnu budućnost Ukrajine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li zbog svoje podrške Izraelu Ukrajina dobivati manje oružja od svojih zapadnih saveznika?