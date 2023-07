"Kada idete u napadna djelovanja morate imati vrlo snažnu zračnu potporu i prevlast u zračnom prostoru. Ukrajina to nema pa uz nedovoljnu obuku svojih snaga nije uspjela stvoriti integriranu bojišnicu", kazao je vojni analitičar Marinko Ogorec sa Veleučilišta Velika Gorica komentirajući ratna zbivanja u Ukrajini. Ističe kako trenutna ofenziva nema smisla.

"Ofenziva traje, ali to je otprilike isto napredovanje kakvo su Rusi imali tijekom cijele zime", rekao je Ogorec za HRT.

Riječ je o specifičnom ratu

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović ističe da se radi o specifičnom ratu.

"Ako dobivate visokotehnološke tenkove, morate znati njima upravljati, trebate imati zračnu podršku, trebate imati artiljeriju. Ukrajina sada ima bizaran problem, ima naoružanje i opremu koja je u tehnološkom smislu naprednija od ruske, ali to u ovom "ratu mrcvarenja" ne igra ulogu jer Rusi imaju tih jednostavnih raketa i projektila na tisuće. Resursi pomažu zemljama da mogu nastaviti, a ne da dobiju rat."

Ključni faktori nisu novčani, ističe Vidmarović, nego vanjskopolitički i sigurnosni u smislu konsenzusa tzv. trećeg svijeta odnosno globalnog juga.

"Nemate jedinstva ni u Vijeću sigurnosti niti u UN-u. I zato sada imamo to što jest. Treba sebi izmisliti pobjedu. Rusi to mogu zaustaviti danas, ako Putin odluči da je ovo pobjeda, ali on to neće napraviti. I Ukrajinci sebi mogu izmisliti napredak, ali njihova polazišna točka je oslobađanje cijelog teritorija, pojasnio je Vidmarović.

Taktički iskorak Rusa

Rusija je pokrenula ofenzivu na istoku zemlje. Ogorec kaže da se radi o taktičkom iskoraku Rusije, a ne ozbiljnijoj ofenzivi.

"Mislim da je to samo pariranje ukrajinskim snagama kako bi odvukli pozornost s dijelova gdje su Ukrajinci pritisnuli", smatra Ogorec i dodaje:

"Status quo je bio na neki način i dosad. Ako ta ofenziva neće uspjeti, ako će doći do zaustavljanja, vidimo da većih pomaka na terenu nema, ostaje status quo s obje strane. Snage će se zaustaviti, vršit će se i dalje borbena djelovanja, prepucavanja, topnički napadi, i pitanje je koliko dugo će trajati".

Ogorec je naglasio kako sve to potvrđuje da će rat trajati prilično dugo odnosno dok neka od strana ne pokaže interes da ozbiljno sjedne za pregovarački stol.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Stari Putin ne bi dopustio da Prigožin ovo preživi, pokazao je veliku slabost. Ukrajini nešto ide na mlin'