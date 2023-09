Putin se sastaje s Lukašenkom

EU ukinuo sankcije trojici ruskih biznismena

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Zauzimanje malog uništenog sela je 'strateški važno'

14.43 - Ukrajinska vojska se "žestoko bori" za uništene ruševine Andrijivke, malog, ali potencijalno ključnog grada na istoku koji su danas zauzele trupe. Profesor Michael Clarke, obrambeni i sigurnosni analitičar i bivši glavni direktor Kraljevskog instituta za ujedinjene službe, rekao je za Sky News da su se snage "dosta mučile" da dođu do juga od ratom razorenog grada Bahmuta - što znači da je osvajanje "strateški važno". "Ako mogu doći južno od Bahmuta, onda mogu ući na otvoreno područje u ruske rezervne linije", rekao je.

Andrijivka leži oko 13 km južno od Bahmuta, koji je bio mjesto duge i krvave bitke.Clarke kaže da dolazak južno od ključnog grada na prvoj liniji fronta znači da bi trupe "možda mogle skrenuti južno u Donjeck i pokušati doista doći iza samog Donjecka. Andrijivka ne izgleda previše, ali je strateški vrlo važna. Možete vidjeti da je kao bojno polje iz Prvog svjetskog rata. Stvarno su se borili za to."

Ukrajinske snage također su uništile rusku 72. motoriziranu brigadu i tvrde da su ubile tri zapovjednika bataljuna, objašnjava profesor Clarke. "Ako je to istina - a postoje i drugi dokazi koji ukazuju da je to vjerojatno istina - ovo je strateški mala, ali značajna pobjeda za Ukrajince. To također odražava činjenicu da su Rusi odvlačili snage sa sjevernog bojišta. Oni su pod takvim pritiskom u Tokmaku, dolje na jugu, da odvode snage s ovog bojišta i, u određenom smislu, napuštaju kako bi napravile najbolje što mogu."

'Moskva je u očajnom stanju'

10.55 - Pentagon tvrdi da bi Sjeverna Koreja davanjem oružja Rusiji produžila rat u Ukrajini i time postala suučesnikom u ubijanju ukrajinskog naroda. Upitana na brifingu za novinare o mogućnosti da Kim Jong Un opskrbljuje oružjem Vladimira Putina, zamjenica tajnika za tisak Sabrina Singh rekla je da je Moskva "u prilično očajnom stanju". Rekla je da SAD nije vidio službeni sporazum ni od jedne zemlje, ali "to je nešto što svakako pratimo i što bismo očekivali".

Odgovarajući na pitanje hoće li sporazum o oružju Sjeverne Koreje i Rusije poslužiti samo za produljenje sukoba, Singh je rekla: "Svaka zemlja koja podupire Rusiju u njenom neizazvanom ratu u Ukrajini naravno ne samo da će produžiti sukob, već će i izravno sudjelovati u ubijanju nedužnih ukrajinskih civila, dužnosnika i onih na bojnom polju". Pentagon je upozorio Sjevernu Koreju da pristane na sporazum.

Međunarodni kazneni sud (ICC) otvorio ured u Kijevu

10.47 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je Međunarodni kazneni sud (ICC) otvorio ured u Kijevu kako bi istraživao navodne ruske ratne zločine. Riječ je o najvećem uredu suda izvan njegovog sjedišta u Den Haagu u Nizozemskoj, rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju u četvrtak. Međunarodna istraga pomoći će vratiti "pravdu za Ukrajinu i sve naše ljude koji su propatili u ovom ratu", dodao je. Ranije je tiskovni ured tribunala podijelio fotografije otvaranja ureda u objavi na platformi društvenih medija X, ranije poznatoj kao Twitter. Na fotografijama se može vidjeti i glavni tužitelj ICC-a Karim Khan. Prošlog ožujka Khan je izdao naloge za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruske povjerenice za prava djece Marije Lvove-Belove zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini.

Ubijen zapovjednik elitne ruske jedinice

7.30 - Istitut za proučavanje rata (ISW) u dnevnom izvješću navodi kako se pojavila informacija da je Vasilij Popov, zapovjednik ruske 247. gardijske desantno-jurišne pukovnije, ubijen tijekom borbi u Ukrajini, čime je postao drugi zapovjednik 247. pukovnije koji je ubijen u akciji od početka rata, nakon Konstantina Žiževskog. Naglašavaju da je Vasilij Popov tek nedavno zamijenio Pjotra Popova na mjestu zapovjednika 247. pukovnije. Pretpostavlja se da pripadnici navedene pukovnije djeluju u Donjeckoj i Zaporiškoj oblasti. ISW je prethodno utvrdio da relativno elitne snage te pukovnije provode ograničene protunapade u kritičnim sektorima na bojišnici te procjenjuje da će smrt zapovjednika dodatno oslabiti jedinicu.

Ukrajinska vojska potvrdila zauzimanje sela na istoku

7:20 - Vojne vlasti su potvrdile da su ukrajinske trupe zauzele selo na istoku. Prema glavnom stožeru ukrajinskih oružanih snaga, trupe su zauzele Andrijevku u regiji Donjecka. Vijest dolazi nakon što je u četvrtak zamjenik ukrajinskog ministra obrane izvijestio da je Andriivka zauzeta prije nego što je rekao da borbe oko sela još uvijek traju. Andriivka leži južno od Bahmuta, gdje se odvijala jedna od najžešćih bitki u ratu. Glavni stožer Ukrajine također je izvijestio o "djelomičnom uspjehu" u blizini drugog sela južno od Andriivke - Klishchiivka.

Putin se sastaje s Lukašenkom

7:00 - Samo nekoliko dana nakon sastanka sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi se sastati s još jednim bliskim saveznikom. Očekuje se da će Putin i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, koji su u četvrtak stigli u Rusiju, razgovarati o "međunarodnom dnevnom redu i regionalnim pitanjima", kao i o drugim temama. Sastanak se održava nakon što je Europska komisija usvojila rezoluciju kojom Lukašenka proglašava "suučesnikom" u Putinovim zločinima.

Kim Jong Un posjetio tvornicu za ratne zrakoplove

4:30 - Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un stigao je u petak u grad Komsomolsk na Amuru na ruskom Dalekom istoku i uputio se u tvornicu koja proizvodi ratne zrakoplove i drugu opremu, objavila je ruska novinska agencija Tass. Tass navodi da su Kima dočekali regionalni guverner i drugi dužnosnici na crvenom tepihu na gradskom željezničkom kolodvoru. Odveden je u zrakoplovnu tvornicu nazvanu po sovjetskom kozmonautu Juriju Gagarinu, prvom čovjeku u svemiru. Tvornica proizvodi najmodernije ruske borbene zrakoplove, a Tass izdvaja Su-35 i Su-57. Također proizvode i civilne zrakoplove.

Ukrajinske snage pritišću na istoku, nanose gubitke na jugu

2:10 - Ukrajina je u četvrtak nastavila s iscrpljujućom kampanjom povrata teritorija u blizini razorenog grada Bahmuta koji drže Rusi i nanijela je velike gubitke ruskim snagama na južnoj bojišnici, rekli su visoki vojni dužnosnici. Ukrajinski izvještaji ocrtavaju žestoke borbe u mnogim dijelovima istočnog fronta, ali bez novih proboja u tromjesečnoj protuofenzivi. No, ukrajinski napredak mnogo je sporiji od dobitaka koje su zabilježili prošle godine u povratu teritorija na sjeveroistoku. Predsjednik Volodimir Zelenskij i drugi dužnosnici odbacili su tvrdnje zapadnih kritičara koji kažu da je tromjesečna ofenziva prespora i ometena strateškim pogreškama. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage odbile osam napada na istoku u žestokim sukobima južno od Bahmuta. Zamjenica ukrajinskog ministra obrane, Hanna Maliar, rekla je da kijevske snage napreduju oko tri sela južno od Bahmuta - uključujući Andriivku. Isprva je izvijestila da je Andriivka stavljena pod ukrajinski nadzor, ali je kasnije rekla da to nije točno jer borbe još uvijek traju.

Ruske snage zauzele su Bahmut u svibnju nakon višemjesečnih borbi koje su ostavile grad u ruševinama. Ukrajinske snage su od tada otkidale ruske položaje, posebice južno od Bahmuta. Maliar nije spomenula gradove Avdiivka i Marjinka, južnije u regiji Donjecka, dan nakon što su oba bila izložena teškim ruskim napadima. Na južnom frontu, gdje su se ukrajinske snage usredotočile na zauzimanje skupina sela u napadu prema Azovskom moru, ruske trupe pretrpjele su "značajne gubitke" koji su smanjili njihovu obrambenu sposobnost, kazala je Maliar.

Zelenskij pozdravio uništenje ruskog protuzračnog sustava na Krimu

0:33 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozdravio je u četvrtak uništenje ruskog protuzračnog obrambenog sustava na anektiranom poluotoku Krimu. "Posebno treba spomenuti cjelokupno osoblje ukrajinske sigurnosne službe kao i naše pomorske snage", rekao je Zelenskij u svojoj noćnoj videoporuci, prenosi Reuters. "Zahvaljujem vam na današnjem trijumfu", rekao je, misleći na ruski protuzračni obrambeni sustav "Trijumf". "Uništen je protuzračni obrambeni sustav osvajača. Vrlo značajno, bravo", poručio je.

Ukrajina je u četvrtak priopćila da je napala dva ruska patrolna broda i uništila sofisticirani sustav protuzračne obrane na zapadu okupiranog Krima, pojačavajući svoje udare kako bi osporila dominaciju Moskve u crnomorskoj regiji. Napadi su uslijedili dan nakon što je Kijev rekao da su ozbiljno oštetili rusku podmornicu i desantni brod koji su bili na popravku u raketnom napadu na brodogradilište u krimskoj luci Sevastopolj, domu ruske Crnomorske flote. Ukrajinska vojska je u objavi na Telegramu rekla da je pogodila dva ruska patrolna broda u jugozapadnom dijelu Crnog mora, uzrokujući "određenu štetu" u jutarnjem napadu.

EU ukinio sankcije trojici ruskih biznismena

Jučer - EU je ukinuo sankcije trojici ruski biznismena, javlja Službeni list EU-a. S popisa sankcioniranih su skinuti ruski poduzetnik Grigorij Berezkin, milijarder Farkhad Akhmedov i Alexander Shulgin, bivši šef ruske tvrtke za e-trgovinu Ozon. "Može li se ova odluka smatrati znakom pomaka od potpune politike sankcija prema više diskrecijskoj politici ili bi to bila 'pusta želja', teško je reći u ovoj fazi", rekao je tim odvjetnika koji zastupa Berezkina i Shulgina. Odvjetnik koji zastupa Akhmedova rekao je da njegov klijent još uvijek vodi pravni postupak pred Europskim sudom pravde i da čeka datum saslušanja. "Ovo je priznanje da naš klijent nikada nije trebao biti uključen u režim sankcija EU-a", rekao je Akhmedovljev odvjetnik. "Kao što smo neumorno tvrdili 18 mjeseci, i pred Vijećem EU-a i pred Sudom pravde."