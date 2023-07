PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Specijalna operacija Ukrajinaca na otoku rijeke Dnjepar

12.54 - Ukrajina je podijelila video za koji tvrdi da prikazuje specijalnu operaciju na otoku rijeke Dnjepar, piše Sky News. Koristeći glisere i bespilotne letjelice, ukrajinske specijalne snage navodno su krenule prema otoku koji drže Rusi, pucajući iz oružja dok su se približavale. Kamera drona zumira vojnike, vjerojatno ruske, koji trče od osmatračnice. U napadu su ubijena tri ruska vojnika, a petorica su ranjena, priopćilo je zapovjedništvo Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine. Rekli su da je također uništen "neprijateljski čamac". Ukrajinski mediji izvijestili su da se neimenovani otok nalazi u regiji Herson. "Nakon izvođenja zračnog izviđanja jednog od otoka na rijeci Dnjepar, otkriveni su neprijateljski položaji i nepoznati objekt, što je značajno otežalo djelovanje zračnog izviđanja obrambenih snaga", objavilo je Zapovjedništvo na Facebooku. "Donesena je odluka da se napreduje u i uništi ljudstvo, a zatim se preuzme kontrola nad navedenim okrugom."

Kremaljska struktura moći je oslabljena

12.32 - Igor Girkin, veliki protivnik Jevgenija Prigožina, kojeg je prozivao da sprema državni udar, navodi da je nedavna pobuna Prigožina i njegove plaćeničke skupine, u kojoj su njegove postrojbe zauzele vojne objekte u Rostovu na Donu i krenule u ‘marš na Moskvu‘, zapravo uspjela, što je rezultiralo preraspodjelom moći prema planovima Prigožinovih pokrovitelja, za koje je Girkin sugerira da uključuju prvog zamjenika šefa predsjedničke administracije Sergeja Kirijenka, milijardera i navodnog Putinovog osobnog bankara Jurija Kovalčuka i moćne igrače iz energetskog sektora Arkadija i Borisa Rotenberga, vlasnike Strojgazmontaža, najveće tvrtke za izgradnju plinovoda i elektroenergetskih vodova u Rusiji.

Girkin kaže da je kremaljska struktura moći, uključujući ministra obrane Sergeja Šojgua, guvernera Moskovske oblasti Andreja Vorobjeva i gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, nakon pobune grupe Wagner bitno oslabljena. Navodi da članovi onog što on naziva skupinom Ozero Cooperative - ​​što je navodno neka vrsta udruge koja uključuje nekoliko članova njegovog unutarnjeg kruga u Lenjingradskoj oblasti - žele svrgnuti Putina i instalirati jednog od svojih članova, poput Prigožina ili Kirijenka, piše ISW.

Amerikanci će rasporediti rezerviste u Europi

12.25 - Američko ministarstvo obrane moglo bi u budućnosti aktivirati do 3000 rezervista kako bi ih rasporedilo u Europi nakon što je u četvrtak američki predsjednik Joe Biden potpisao zapovijed da je potrebno ojačati djelatne snage za provedbu operacije Atlantic Resolve. Američka vojska pokrenula je misiju nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, čime je prekršeno međunarodno pravo. Misija ima za cilj ojačati saveznike NATO-a raspoređivanjem jedinica spremnih za borbu na rotacijskoj osnovi na istočno krilo NATO-a. Europsko zapovjedništvo Sjedinjenih Država (EUCOM) objavilo je nakon predsjednikove odluke da to ne mijenja snagu američke vojske u Europi. Nije riječ o dodatnim snagama, rekao je novinarima američki general pukovnik Douglas Sims. Pričuvnici bi, naime, ubuduće mogli preuzeti zadaće koje su dosad obavljali vojnici iz djelatne postrojbe. Nije jasno znači li to da bi rezervisti mogli poslužiti kao neka vrsta rasterećenja za djelatne vojnike u Europi. Američko ministarstvo obrane također je reklo da će na kraju zapovjednik EUCOM-a odlučiti kako koristiti nove ovlasti. General-pukovnik Sims rekao je da taj potez ilustrira nepokolebljivu potporu i predanost SAD-a obrani istočnog krila NATO-a u jeku ruskog "ilegalnog i neizazvanog rata protiv Ukrajine".

Putin dao ponudu Wagnerovim plaćenicima

6.49 - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u intervjuu objavljenom kasno u četvrtak da je plaćenicima iz skupine Wagner ponudio priliku da nastave služiti unutar redovne ruske vojske. Putin, kojeg je intervjuirao ruski dnevnik Kommersant, rekao je da je ponudu iznio na sastanku s borcima i njihovim osnivačem Jevgenijem Prigožinom krajem prošlog mjeseca, pet dana nakon što je Wagner pokrenuo neuspješnu pobunu protiv ruske vojne hijerarhije. Pobuna je završila tako što je Moskva borcima Prigožina i Wagnera ponudila priliku da se nasele u susjednoj Bjelorusiji. Također je rekao da je na ruskom parlamentu i vladi da raspravljaju o pravnom okviru za privatne vojske. "Wagner ne postoji", rekao je Putin novinama. "Ne postoji zakon o privatnim vojnim organizacijama. On jednostavno ne postoji", kazao je ruski predsjednik, prenosi Reuters.